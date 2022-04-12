O trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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O trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

12.04.2022 10:42

Van'ın merkez Edremit ilçesinde dün akşam 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik görüntüsü ortaya çıktı.

Van'ın merkez Edremit ilçesinde dün akşam 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik görüntüsü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam 18.10 sularında Van- Hakkari yolu üzerinde bulunan Kurubaş Mahallesi civarında meydana geldi. Emrah S. K. yönetimindeki 34 DGC 846 plakalı otomobil, Gürpınar istikametinden Van'a seyir halinde iken karşı yönden gelen E.K. yönetimindeki 65 EN 379 plakalı Van Büyükşehir Belediyesi'sine ait yolcu otobüsü ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kasında otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs sürücüsü ise yaralandı. Kazanın yaşandığı an, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüs seyir halinde aniden dönerken, karşı yönden gelen otomobil otobüse çarpıyor.

(İHA)

O trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
O trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
O trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

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Otomobil, Hakkari, Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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