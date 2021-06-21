O traktörün bire bir aynısı Gazi Çiftliğinde - Son Dakika

O traktörün bire bir aynısı Gazi Çiftliğinde

Mersin Büyükşehir Belediyesi Atatürk'ün Türkiye'de ilk kullandığı traktörün bire bir aynısını yaptırdı

MERSİN - Kooperatifçilikte örnek uygulamalar gerçekleştirmek amacıyla 1936 yılında kurulan Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Atayurt Mahallesinde bulunan "Gazi Çiftliği"ne Atatürk'ün Türkiye'de ilk kullandığı traktörün bire bir aynısı getirildi.

Silifke Tapu Sicil Müdürlüğü'nün 8 Temmuz 1925 gün ve 4-5-6 numaralı kayıtlarına göre Olukbaşı Mahallesi'ndeki 12 bin 607 dönümlük araziyi Mustafa Kemal Atatürk 36 bin liraya satın aldı. 1936 yılında kooperatif haline getirilen Tekir Çiftliği Tarım Kooperatifi'nin 1 nolu üyesi Atatürk oldu. Atatürk, Türkiye'de ilk traktörü Gazi Çiftliği'nde kullandı. O zamandan günümüze Atatürk'ün kullandığı traktör Türkiye sınırları içerisinde bulunamazken, Mersin Büyükşehir Belediyesi traktörün aynısını bire bir yaparak Gazi Çiftliğinin bahçesine getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Atatürk'ün emanetlerine sahip çıktığını belirten Gazi Çiftliği sorumlusu Hatice Dönüm, "Atatürk Cumhuriyeti yeni kurduktan sonra Türkiye'nin kalkınma hareketinin tarım, hayvancılık ve eğitimle olduğunu düşünerek Türkiye'de bir çiftlik arayışına girer. Çevresindekiler Gazi çiftliğini önerirler, Atatürk gelir bakar ve hızlı bir şekilde bu çiftliği 1925 yılında alır. Atatürk Türkiye'de ilk tarım aletlerini buraya getirir. İlk kalkınma hareketini buradan başlatır. Türkiye'de ilk traktörü burada kullanır. İlk çeltik tohumunu burada başlatır. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer Atatürk'ün burada kullandığı traktörü Türkiye genelinde arar ancak bulamaz. Başkanımızda Mersin Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Dairesi çalışanlara Atatürk'ün burada kullandığı ilk traktörün bire bir aynısını yaptırır. Bire bir aynısı olan traktör şu an ait olduğu yere getirildi" dedi.