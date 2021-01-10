O Türkiye'nin 'en kısa' gazetecisi - Son Dakika

O Türkiye'nin 'en kısa' gazetecisi

10.01.2021 10:52

O Türkiye'nin 'en kısa' gazetecisi 135 santimlik boyuna rağmen meslektaşlarına taş çıkartıyor Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Ümit Güngör, 1 metre 35 santim boyu ile Türkiye'nin 'en kısa' gazetecisi olarak meslektaşlarına taş çıkartıyor.

O Türkiye'nin 'en kısa' gazetecisi

135 santimlik boyuna rağmen meslektaşlarına taş çıkartıyor

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Ümit Güngör, 1 metre 35 santim boyu ile Türkiye'nin 'en kısa' gazetecisi olarak meslektaşlarına taş çıkartıyor.

Ünye'de yaşayan ve kısa boyuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Ümit Güngör'ün mesleğinin gazetecilik olduğunu duyan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kısa olmasına rağmen meslektaşları gibi haberden habere koşturan ve ilçenin sevilen isimlerinden olan Güngör, Türkiye'nin ise en kısa gazetecisi olarak mesleğini yapıyor. Kendisine alınan motoruyla gittiği her haberde çalışmanın kısalıkla alakası olmadığını herkese gösteren Güngör, gazetecilik hayalinin bir mektupla başladığını söyledi. 2017 yılında tanıştığı ajans sahibi Hamza Alp ile birlikte çalışan Ümit Güngör, diğer gazeteciler gibi haberden habere koşturmasıyla ilçenin simgesi haline geldi. Yaptığı her haberin ulusal basında yer almasıyla daha da heveslendiğini söyleyen Güngör, "Bazen uzun olmak yetenekli olacağın anlamına gelmez. Bizler kısayız ama başarabiliyoruz. Burada sadece insanların uzun boylu olup yetenekli olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Bugün patronumun bir örnek sergilemesi, kısa bir insanın da neler başarabileceğini ispatlamış oldu" dedi.

"Gazetecilik hayalim bir mektupla başladı"

Habercilik hayatına bir mektupla başladığını ve o günden itibaren bu mesleği severek yaptığını söyleyen Ordu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü mezunu Ümit Güngör, "Bundan 10 sene önce özel bir televizyon kanalında çalışan Ercan Gürses'e kendisini taklit eden bir mektup göndermiştim. O mektupla hayallerim farklılaştı. Kendisi de mektubuma cevap vererek bir hediye gönderdi. Ardından bu mesleğe ilgim başladı" diye konuştu.

"Boyu ve fiziğiyle Ünye'de çok sevildi"

Yaklaşık 3 sene önce kısa olmasına rağmen Ümit'i ajans bünyesinde çalıştırmaya başladığını anlatan Hamza Alp, "Ümit Güngör ile tanışma anımız 3 yıl öncesine dayanıyor. Ümit beni arayıp iş istediğinde 'Şu anda kontenjanımız dolu ancak ileriki günlerde bakarız' demiştim. Kendisi ise 'Herkes böyle diyor. Bir türlü bana yer bulunamıyor' demişti. Ben de o gün kendisine yanımıza gelmesini ve görüşebileceğimizi söyledim. Bir sonraki gün ajansımıza geldi ve o gün gerekli konuşmalarımızı yaptık. O gün gelmesiyle beraber Ümit bizimle işe başlamış oldu. O günden itibaren ise ajansımızda beraber çalışmaya devam ediyoruz. Tabii ardından Ümit boyu ve fiziğiyle Ünye'de vatandaşlar tarafından da sevilmeye başlandı. Bir zaman sonra Ümit'in telefonuna vatandaşlar ulaşarak haberleri ve olayları ihbar etmeye başladı. Ümit'in yapmış olduğu haberlerin ulusalda görünmesi yapılan haberlerine bir kat daha ivme kazandırmış oldu. Ümit, Ünye'de sevilen bir gazeteci olarak anılıyor" diye konuştu.

Ünye'de Ümit'in yaptığı haberlerin ses getirdiğini ve ulusal haberciliğin Ümit'le farklılaştığını söyleyen Nu Bulat ise, "Ben neredeyse Ünye'de bulunan ulusal haberlerin çoğunda Ümit Güngör'ün imzasının olduğunu gördüm. Sadece habercilikte değil, sempatisi, ikili ilişkileriyle, naifliği ve alçak gönüllülüğü ile çok sevilen bir gazeteci oldu. Yani kısacası Ünye'nin Ümit'i oldu" şeklinde konuştu.

O Türkiye'nin 'en kısa' gazetecisi
O Türkiye'nin 'en kısa' gazetecisi
O Türkiye'nin 'en kısa' gazetecisi
O Türkiye'nin 'en kısa' gazetecisi
O Türkiye'nin 'en kısa' gazetecisi
O Türkiye'nin 'en kısa' gazetecisi

Türkiye, Ordu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam O Türkiye'nin 'en kısa' gazetecisi - Son Dakika


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