O ülkede feci kaza! Çok sayıda ölü var - Son Dakika
Son Dakika Güncel O ülkede feci kaza! Çok sayıda ölü var - Son Dakika

O ülkede feci kaza! Çok sayıda ölü var

7 saat önce

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde seyir halindeki tırın bir yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde seyir halindeki tırın bir yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Tiruppur bölgesinde lastiği patlayınca kontrolden çıkan tır, karşı yönden gelen 48 yolcunun bulunduğu otobüse çarptı. Yerel saatle 03.30 sıralarında meydana gelen kazada 6'sı kadın 20 kişinin öldüğü belirtildi. Yaralananlar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın ardından tır şoförünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kaza sonucu Bengaluru-Ernakulam seferini yapan yolcu otobüsü ise hurdaya döndü.

(İHA)

O ülkede feci kaza! Çok sayıda ölü var

Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:10 Kaynak: İHA
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