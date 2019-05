"O yalan paylaşımı yapan kıza dava açabilirdim, açmayacağım"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı programdaki açıklamalarına ilişkin sosyal medyada yer alan videoyla ilgili, "O yalan paylaşımı yapan kıza kolaylıkla dava açabilirdim, açmayacağım ama her gün anlatacağım. Niye? İnşallah utanır diye. İnşallah o güzel kızımızın ailesinden birisi onu bu yanlıştan çevirir, uyarır." dedi.

Zeytinburnu'ndaki çarşampa pazarını ziyaret eden İmamoğlu, daha sonra Topkapı'da bir otelde STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu.

Burada yaptığı konuşmada İstanbul'un dünyanın en güzel kenti olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Dünyada böyle güzel şehir bana göre yok. İki kıtayı birleştiren, üç imparatorluğa başkentlik yapmış ve öyle güzel bir günde buluşuyoruz ki 29 Mayıs'ta buluşuyoruz. 29 Mayıs aynı zamanda İstanbul'un fethi. Bu fetih gününde elbette Fatih Sultan Mehmet Han'ı rahmet, minnetle anıyorum. Kendisi tarihimizin en kutlu, en önemli komutanlarından, padişahlarından, devlet adamlarından birisidir. Fatih Sultan Mehmet sadece bir çağı kapatıp, bir çağı açtığı için değil, Fatih Sultan Mehmet gönülleri fethettiği için büyük bir padişahtır. Elbette fethin manevi tarafı da var bizim için. Peygamberimizin müjdelediği bir fetihtir bu." ifadelerini kullandı.

İki gün önce katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarına değinen İmamoğlu, "Devletin bazı kademelerinde bulunan insanların, kötü söz söylemesi bana çok ters geliyor. 'Ya bu siyaset için yapılır' yok kardeşim, yapılmaz. Bir televizyoncu anneannemin, babamın yanına gidip mikrofonu uzatınca, babam bir laf etti orada. Aslında ağır bir laf oldu benim için ama önemli. Uyarı önemli. 'Doğru, düzgün, dürüst görüyoruz oğlunuzu, öyle midir? Yalan konuşur mu?' Babam, 'Yok' dedi, 'Düzgündür, yalan da söylemez ama' dedi babam, 'Yalan söylemeden ne kadar siyaset yapacak bilmiyorum' dedi. Bunu niye söyledim, böyle alışılmış bir tarafı var siyasetin. Ben o tarafına girmeyeceğim. Size söz veriyorum, bu salonda başka, salonun dışında başka konuşmayacağım. Milletini aldatan ve kendi de aldanan bir insan asla olmayacağım. Toplumu aldatan siyasiler, televizyon programında söylediğim bir cümlenin, bir kısmını kesip, sözüm ona beni bir kısım terör örgütleriyle ilişki kurdurma adına, söylediğim sözü başka şekilde kullanarak koca koca siyasiler, bakan, milletvekili vesaire… Aralarında hukukçu ve profesörlerin de olduğunu söylediler bana. Utanç verici bir şey. Bu millettin vicdanını, ahlakını bu tarz yalanlarla yanıltabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Hiç inanmıyorum." diye konuştu.

"Ama yapılan iftira ile bir kısım insanımızın aklına kötülük sokabilirsiniz." diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bir gencimizle karşılaşıyoruz. 'Sen' diyor, 'Terör örgütleriyle bu şehri yöneteceksin' dedim ki, 'Oğlum bu yanlış bir ifade güzel kardeşim. Gel sana dinleteyim diyorum' dinlememekte ısrar ediyor. Üzüntüyle bir kardeşim gibi görerek, Türk toplumunda vardır bu, Avrupa'da yapılmaz ama biz de vardır. Eğer evrensel bakarsak belki yanlış yapmış olabilirim ama bizim millette dokunmak vardır yani. Şimdi pazarda bir çocuk dedi ki bana 'Başkanım en çok elinizi omzuma koyduğunuzda mutlu oluyorum bir de elini kalbime koyup konuştuğunuzda' Şimdi yapsam mı, yapmasam mı? Bizim millette dokunuş samimiyettir. Ben de elimi yüzüne tutarak 'Bak ne olur aldanma' diye teselli etmeye, uyandırmaya çalıştım. Aslında kalbinin etrafındaki o buzlaşmış yapıyı eritmeye çalıştım ama dinlemedi beni. O kadar üzüldüm ki… Ama bunun esas üzücü tarafı, bir yöneticinin 'Tokat attı, yok bilmem ne yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı…' Bu ne biliyor musunuz? Bu siyasi anlayışta şöyle bir şey gelişti. Karala, leke at, ne kadar bunu yaparsan bir de işin içine affedersiniz yalakalık katarsan siyasi mertebeleri hızla çıkıyorsun. Gerçekten AK Parti içinde iyi işler yapan ve iyi işler yapmak isteyen tanıdıklarım ve dostlarım da var ama onlara söyledim, sizin döneminiz bitti. Niye bitti? Çünkü belli ki bu parti artık size görev vermez. Kime verir? En güzel lekeyi atana verir, televizyonda en kirli konuşmayı yapana verir."

Ekrem İmamoğlu, katıldığı programdaki açıklamalarına ilişkin sosyal medyada yer alan videoyla ilgili, "O yalan paylaşımı yapan kıza kolaylıkla dava açabilirdim, açmayacağım ama her gün anlatacağım. Niye? İnşallah utanır diye. İnşallah o güzel kızımızın ailesinden birisi onu bu yanlıştan çevirir, uyarır. 'Bak kızım bu yalan bir şey, yanlış bir şeyi yayıyorsun. En büyük günah kardeşim ya, ramazan ayındayız.' Keşke bu tarz olayların yaşanmadığı bir süreç olsaydı." dedi.

