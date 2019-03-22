Oac Yönetimi Barış Sürecinin İlerleyişinden Memnun

Orta Afrika
Cumhuriyeti (OAC) yönetiminin, Etiyopya
'nın başkenti Addis Ababa
'da OAC'deki silahlı gruplarla daha kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına ilişkin varılan anlaşmadan memnun olduğu bildirildi.
İletişim Bakanı ve Hükümet
Sözcüsü Ange-Maxime Kazagui, basına yaptığı açıklamada, OAC'deki 14 silahlı grubun temsilcilerinin de yer aldığı, hafta içindeki söz konusu görüşmelere katılan Başbakan Firmin Ngrebada'nın kaydedilen ilerlemeden memnun olduğunu dile getirdi.
Tarafların, Addis Ababa'daki görüşmelerde, OAC'de yeni kapsayıcı bir hükümet kurulması için anlaşmaya vardığını hatırlatan Kazagui, hükümete bu anlaşmaya göre bir yol haritası belirleyip hayata geçirmesi için zaman tanınması gerektiğini kaydetti.
Kazagui, sürdürülebilir barış için hükümetin atacağı adımların birçok etaptan oluştuğunu, uzun zaman alacak bu sürece tarafların katkı sağlamakta ısrarcı olması gerektiğini vurguladı.
Öte yandan, 25 Mart'a kadar yapılacak değişiklikle OAC hükümeti daha kapsayıcı hale getirilecek.
Anlaşma uyarınca, yeni hükümette bakanlıklardan bazıları silahlı gruplar tarafından belirlenecek.
Başbakan Ngrebada liderliğindeki hükümette, silahlı gruplardan isimlerin yer alacağı 2 başbakan yardımcılığı yer alacak.
OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan
'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen barış görüşmelerinde ön anlaşma 5 Şubat'ta Hartum
'da, nihai anlaşma ise 6 Şubat'ta OAC'de imzalanmıştı.
Ülkedeki silahlı gruplar ve muhalefetin, anlaşma sonrası 3 Mart'ta kurulan yeni hükümetin kapsayıcı olmadığına ve barış sürecini sekteye uğratacağına ilişkin itirazları üzerine taraflar mutabakat için, Afrika Birliği (AfB) gözetiminde Addis Ababa'da tekrar bir araya geldi.
OAC Krizi
OAC, 2012'de Seleka silahlı grubunun yönetime karşı ayaklanması üzerine patlak veren siyasi ve güvenlik kriziyle mücadele ediyor. Hıristiyan anti-Balaka ile çoğunluğu Müslümanlardan oluşan Seleka silahlı grupları arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler
, Orta Afrika'da istikrarın sağlanması için 2014'te bu ülkeye 12 bin asker göndermişti. Ülkedeki silahlı çatışmaların durması için Sudan'ın öncülüğündeki girişim, Afrika Birliği tarafından da benimsenmişti.
Zengin elmas, altın ve uranyum yataklarına ev sahipliği yapsa da dünyanın en fakir ülkelerinden olan Orta Afrika Cumhuriyeti topraklarının yaklaşık yüzde 80'i halen silahlı gruplar tarafından kontrol ediliyor.