Oasis Aquapark'ta güvenli eğlence - Son Dakika

Oasis Aquapark'ta güvenli eğlence

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ ortaklığıyla Çeşme Alaçatı'da kurulan kentin en büyük su parkı, pandemi döneminde konuklarına güvenli eğlence imkanı sunuyor.

Oasis Aquapark'ta güvenli eğlence, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ ortaklığıyla Çeşme Alaçatı'da kurulan kentin en büyük su parkı, pandemi döneminde konuklarına güvenli eğlence imkanı sunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZENERJİ şirketinin hissedarı olduğu Çeşme'deki Oasis su parkı, ailelerin çocuklarıyla birlikte eğlenebileceği havuzları, heyecan dolu kaydırak parkurları, gün boyu animatörler eşliğinde oyunlar ve gösteriler ile bu yıl da günübirlik tatilin merkezlerinden biri oldu. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarının sıkı bir şekilde uygulandığı tesiste özel tedbirlerle ziyaretçi kabul edilirken, giriş ücretleri de ekonomik olarak toplumun her kesimine hitap edebilecek şekilde düzenlendi.

Diğer yıllarda olduğu gibi tesise bu yaz da çocukları ile birlikte gelen Rabia Kurtoğlu, su parkında çok güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Üç çoğum var. Burası çok keyifli. Korona virüs nedeniyle bu sene çekincemiz vardı ama tesisin temizliğini ve hijyen önlemlerini görünce içimiz rahatladı. Fiyatlar da çok uygun. Çocuklarımla birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz" dedi. Bu sene arkadaşlarıyla birlikte su parkına beşinci kez geldiğini belirten 15 yaşındaki Doğukan Özgül ise "Burada çok eğleniyoruz. Kobra adı verilen su kaydırağını çok seviyoruz. Müthiş bir heyecan" diye konuştu.

Bu yaz 1 Temmuz'da açıldı

Pandemi nedeniyle gerekli önlemleri alarak tesisi bu yıl 1 Temmuz'da açtıklarını dile getiren Satın Alma Müdürü Hakan Foral ise şuana kadar herhangi bir korona virüs vakası ile karşılaşmadıklarını belirterek, tesisisin ve havuzların dezenfeksiyonuna büyük önem verdiklerini dile getirdi. Operasyon Müdürü Serkan Yurtsever de Oasis Aquapark'ın her yaş grubuna hitap ettiğine dikkat çekerek özellikle dünyanın sayılı kaydıraklarından SpaceRace'in büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Bin 300 metrekarelik havuz

Ege Bölgesi'nin en büyük su parkı işletmesi olan Oasis Aquapark'ta her yaş grubuna göre havuz bulunuyor. Pandemi önlemleri nedeniyle bu yıl dalga havuzunun açık tutulmadığı tesiste bin 300 metrekarelik büyük havuzun yanı sıra jakuzi havuzu, çocukların sınırsızca eğlendiği Aqua Tower, 0-3 yaş grubu çocuklar için özel olarak tasarlanan çocuk dünyası ve korsan gemisi olmak üzere 5 havuz hizmet veriyor. Su parkında 19'u cankurtaran olmak üzere 75 kişi görev alıyor.

Adrenalin tutkunları burada

Türkiye'de bir benzeri olmayan uzay temalı "Space Race" adlı botlu kaydırağın da yer aldığı parkta her yaş grubundan macerasevenler için kaydırak bulunuyor. Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi ise 'Kobra' adı verilen yine botlu su kaydırağı. Su parkında ayrıca Aquatube, Body Slide, Rafting Slide, Wide Slide, Space Hole, Looping Rocket, Black Hole olmak üzere toplam 9 su kaydırağı özellikle gençlerin büyük beğenisini kazanıyor. Ayrıca konuklar tesiste animatörler eşliğinde gün boyu dart, ayak dartı, frizbi, boccia, dans show ve zumba etkinlikleri ile keyifli vakit geçiriyor.

Hijyen önlemleri

62 bin metrekare alan üzerinde kurulan ve 2007 yılından bu yana hizmet veren tesiste, bu yıl pandemi nedeniyle konuklara sağlıklı ve güvenli hizmet vermek için ek önlemler alındı. Büyüklüğü nedeniyle sosyal mesafenin korunmasına imkan sağlayan tesise girişte ziyaretçilerin ateşi ölçülürken, 27 noktaya el dezenfektan ünitesi yerleştirildi. Günlük temizlenen ve özel olarak dezenfekte edilen havuzlarıyla ziyaretçi ağırlayan tesiste oturma ve güneşlenme alanları sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi. ULV cihazlarıyla oturma alanları ve şezlongların her gün dezenfekte edildiği su parkında, masa ve sandalyeler de düzenli olarak temizleniyor.

Temiz ve kaliteli hizmet

Saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında tüm hafta hizmet veren tesiste, eğlenceye kısa bir mola verip yemek yemek ve bir şeyler içmek için de kafeterya bulunuyor. Hamburgerden, sandviçlere, pizza ve makarnalardan salatalara kadar geniş yelpazeli birçok ürünün yer alıyor. Ürünlerin hazırlanması ile servisinde temizlik ve hijyen kurallarına büyük önem veriliyor.

Giriş ücretleri ne kadar?

Tesiste, 3 yaşa kadar olan ziyaretçilerden giriş ücreti alınmıyor. 4-9 yaş grubundakiler 60 TL, 10 yaş ve üzerindekiler 80 TL giriş ücreti karşılığında havuzlar, kaydıraklar ve tüm aktivitelerden gün boyu sınırsız yararlanabiliyor. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alaçatı, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 12:00

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oasis Aquapark'ta güvenli eğlence - Son Dakika
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