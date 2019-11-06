Son Dakika Haberleri: Oasis Bodrum'da Doğal Ürünler Pazarı kuruluyor
Son Dakika Güncel Oasis Bodrum'da Doğal Ürünler Pazarı kuruluyor

Oasis Bodrum'da Doğal Ürünler Pazarı kuruluyor

7 saat önce

Bodrum'da bulunan Oasis Bodrum Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi, Bodrum ve çevresinde doğal üretim yapan birbirinden farklı üreticiler ile Doğal Ürünler Pazarı'nı ziyaretçileriyle buluşturuyor.

Oasis Bodrum'da Doğal Ürünler Pazarı kuruluyor, System.String[]

Bodrum'da bulunan Oasis Bodrum Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi, Bodrum ve çevresinde doğal üretim yapan birbirinden farklı üreticiler ile Doğal Ürünler Pazarı'nı ziyaretçileriyle buluşturuyor.


Oasis Bodrum Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi, Bodrum ve çevresinde doğal üretim yapan birbirinden farklı üreticiler ile Doğal Ürünler Pazarı'nı ziyaretçileriyle buluşturuyor. Kasım ayında zeytin, zeytinyağı, ünlü Etrim Köyü halısı, süt ürünleri, kuru meyve, doğal tuz, bitki, sürdürülebilir yaşam gereçleri, doğal bakım ürünleri ile pazarda doğallığın kaynağına yolculuk yapılacak.


Bodrum'un kalbinde yer alan Oasis Bodrum Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi, Bodrum'da ve çevre şehirlerde bulunan yerel üreticilere ait doğal ve organik ürünleri en lezzetli haliyle ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor. 8 - 9 Kasım 2019 tarihlerinde, 12.00-20.00 saatleri arasında, Oasis Sümbül Sokak'ta gerçekleşecek etkinlikte sağlıklı beslenmenin insan yaşamı üzerindeki önemine dikkat çekiliyor.


Etkinlik süresince, Less Sürdürülebilir Yaşam Gereçleri, Bodrum Mandalina Evi, Bi Tat Gümüşlük, Aydoğan Tuz, Bodrum Kuru Meyve, Bodrum Tatları, Bionaturel, Kayaoğlu Süt Ürünleri, Yeşil Tarla, Fatma Doğal Ürünler, Seren'in Doğal Ürünleri, Naturiga, Uyar Zeytincilik, Mediflora, Etrim Halıcılık gibi üreticilerin satışa sunacağı zeytin, zeytinyağı, doğal reçel, tuz, kurutulmuş meyveler, doğal soslar, doğal bakım ürünleri, organik sebzeler, sürdürülebilir yaşam gereçleri gibi birbirinden lezzetli ürünler ve daha birçok ürün ziyaretçileriyle buluşacak.


Her yaştan ziyaretçinin katılacağı Oasis Doğal Ürünler Pazarı Kasım ayında Bodrumluları Oasis'e bekliyor. - MUĞLA

Zeytin, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 6 Kasım 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinde satış devam ediyor Minik Cihan'ın mucize kurtuluşu! İmdadına ağabeyi yetişti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 19:59:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oasis Bodrum'da Doğal Ürünler Pazarı kuruluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]