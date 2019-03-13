Oba İlkokulu'nun Çevre Duvarı Yenileniyor
30 dakika önce
Alanya Belediyesi'nin okullarda yaptığı çalışmalar kapsamında, Oba İlkokulu'nun çevre duvarı onarılarak yeniden sıvanıyor.
Alanya Belediyesi
'nin okullarda yaptığı çalışmalar kapsamında, Oba
İlkokulu'nun çevre duvarı onarılarak yeniden sıvanıyor.
Alanya Belediyesi, okulların eksikliklerini ve ihtiyaçlarını giderme noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Bu yönde yürütülen çalışmalar kapsamında Oba İlkokulu çevre duvarı tamiratı yapılarak yeniden sıvama işi başlatıldı. Sıva ve onarım çalışmasının ardından çevre duvarı boyanarak güzel bir görünüme kavuşturulacak. - ANTALYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:50 Kaynak: İHA
LPG'de Eşel Mobil Sistemi Devrede
Dar Gelirliye Düşük Kiralı Konut Geliyor
Yeni Bir Parti'den Geri Adım: Sitemizi Yayından Kaldırıyoruz
Son Dakika! İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük: 2 Bekçi Göçük Altında