Son Dakika Haberleri: Oba İlkokulu'nun Çevre Duvarı Yenileniyor

Oba İlkokulu'nun Çevre Duvarı Yenileniyor

30 dakika önce

Alanya Belediyesi'nin okullarda yaptığı çalışmalar kapsamında, Oba İlkokulu'nun çevre duvarı onarılarak yeniden sıvanıyor.

Oba İlkokulu'nun Çevre Duvarı Yenileniyor, System.String[]
Alanya Belediyesi'nin okullarda yaptığı çalışmalar kapsamında, Oba İlkokulu'nun çevre duvarı onarılarak yeniden sıvanıyor.

Alanya Belediyesi, okulların eksikliklerini ve ihtiyaçlarını giderme noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Bu yönde yürütülen çalışmalar kapsamında Oba İlkokulu çevre duvarı tamiratı yapılarak yeniden sıvama işi başlatıldı. Sıva ve onarım çalışmasının ardından çevre duvarı boyanarak güzel bir görünüme kavuşturulacak. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:50 Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, Oba, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



LPG'de Eşel Mobil Sistemi Devrede Dar Gelirliye Düşük Kiralı Konut Geliyor

Yeni Bir Parti'den Geri Adım: Sitemizi Yayından Kaldırıyoruz Son Dakika! İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük: 2 Bekçi Göçük Altında
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 11:20:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oba İlkokulu'nun Çevre Duvarı Yenileniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]