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OBA Market "Nevruz Hediyesi" yarışmasını başlattı - Son Dakika

OBA Market "Nevruz Hediyesi" yarışmasını başlattı

16 Temmuz 2021 Cuma 10:17
OBA Market

OBA Market Nevruz Bayramı vesilesiyle "Nevruz Hediyesi" adlı bir proje başlattı. "OBA" marketler zinciri, tatillerde de müşterilerini unutmuyor. Onlara çeşitli hediyeler kazandırmak için birçok projeye imza atan marketler zincirinde çok farklı bir yarışmaya imza atıldı.

"OBA" marketler zinciri, "Nevruz Hediyesi" kapsamında müşterilerini bol miktarda hediyeyle sevindirip eğlendirmeye devam ediyor.

Bir yarışma niteliğine sahip olan bu müsabakanın şartlarına göre sosyal medya kullanıcıları e-posta adresine Azerbaycan'ın tarihi, coğrafyası ve "OBA" marketler zinciriyle ilgili çok sayıda soru gönderdiler. Marketten alışveriş yapan müşteriler, bu proje kapsamında sosyal ağlardan gelen soruları cevaplayarak satın aldıkları ürünleri indirimli veya tamamen bedava olarak temin edebiliyorlar. Ayrıca süper soruyu cevaplayan müşteriler, satın aldıkları ürünleri hem bedava olarak, hem de "OBA" marketler zincirinden çeşitli gıda ürünlerini hediye olarak kazanmış oluyorlar.

Ünlü sunucu Ferda Hudaverdiyev'in katılımıyla gerçekleştirilen proje, bu hafta başladı ve hafta boyunca devam edecek. Oldukça ilgi çeken proje ile ilgili müşteriler bu uygulamanın devam etmesi yönündeki taleplerini marketin iletişim yollarından yetkililere iletiyorlar.

"OBA" marketler zinciri tarafından yapılan açıklamada Azerbaycan halkının Nevruz Bayramı kutlanarak "Nevruz Hediyesi" projesinin Bayramın ilk gününe kadar süreceği müjdesi verildi.

OBA Market Nevruz Hediyesi yarışmasını başlattı

Nevruz Bayramı, Azerbaycan, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel OBA Market 'Nevruz Hediyesi' yarışmasını başlattı - Son Dakika


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