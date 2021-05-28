Oba'nın İSO 500'deki rekor yükselişi sürüyor - Son Dakika

Oba'nın İSO 500'deki rekor yükselişi sürüyor

28.05.2021 10:41
Oba'nın İSO 500'deki rekor yükselişi sürüyor, System.String[]

Sektöründe Türkiye şampiyonu olan Oba Makarna iş ve sanayi dünyasının heyecanla beklediği İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırmasında ilk 100'ün içinde yer almanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Sektöründe Türkiye şampiyonu olan Oba Makarna iş ve sanayi dünyasının heyecanla beklediği İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırmasında ilk 100'ün içinde yer almanın haklı gururunu yaşamaktadır. Aynı zamanda üretim, ihracat, yatırım ve istihdamda da sektörünün Türkiye liderliğini başarıyla yürütmektedir.

İstanbul Sanayi Odası tarafından 2020 yılı verilerine göre açıklanan Türkiye'nin En Büyük ilk 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında, Oba Makarna rekor bir yükselişle 2020 yılındaki 117'inci sıradaki yerini 31 sıra birden atlayarak 86'ıncı sıraya yükseltirken, Gaziantep il genelindeki sıralamada ise 2'inci sırada yerini almıştır. 2020 yılının pandemi nedeniyle insanlık tarihi ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için zorlu bir yıl olduğunu ifade eden Oba Grup CEO'su Alparslan Özgüçlü, bu süreçte üretime ara vermeksizin 40 farklı ürün çeşidiyle başta Türkiye'nin ve 105 ülkeye ihracat yaparak, dünya sofralarının Oba lezzeti ile buluşmasını sağladığını belirtti. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırmasında 86'ıncı sırada yer almak Oba ailesi olarak bizleri gururlandırmaktadır. Bu başarıda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Gaziantep ve Sakarya Hendek'teki modern üretim tesislerinde faaliyet gösterdiklerini ifade eden Özgüçlü, " Oba Makarnacılık olarak, tesislerimizde günlük 2 bin ton makarna üretim kapasitesi ile faaliyet göstermekteyiz. Makarna sektöründe yarım asırdan daha fazla bir geçmişe sahip olan firmamız, yüksek teknoloji yatırımları, insan sağlığına olan duyarlılığı, kaliteli ve yenilikçi üretim anlayışı ile gerek üretimde gerekse ihracatta liderliğini sürdürmektedir" dedi.

"2020 yılı Oba Makarna için "Yenilikler Yılı" olmuştur"

Ürün portföylerinin arttığını belirten Güçlü, "İnovasyon ve Ar-Ge yatırımlarını aralıksız sürdüren firmamız, geçtiğimiz yıl yeni lezzetlerini tüketicilerle tanıştırmıştır. Bu nedenle bir anlamda 2020 yılı Oba Makarna için 'Yenilikler Yılı' olmuştur. 2020 Yılında Oba olarak Obamie markamız ile noodle sektörüne giriş yapmış bulunmaktayız. Bunun yanı sıra ürün portföyümüze Oba Un 'uda ekleyerek bin ton kapasitemizle üretime başlayarak, ailemize yeni lezzetlerin katılmasını sağladık. Yeni ürünlerimiz içerisinde özellikle hazır tüketim grubunda yer alan Obamie markası ile ürettiğimiz noodle tüketicilerimizin büyük beğenisini kazanmış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecini de değerlendiren Özgüçlü, "2020 yılı maalesef global anlamda salgınla mücadele yılı olarak geçmiştir. Tüketim konusunda özellikle pandemi döneminde makarna, un gibi temel gıda ürünlerinin satışında büyük miktarda artış görülmektedir. Süreçteki talep artışından firmamız da olumlu yönde etkilenerek, başarılı bir yılı geride bırakmıştır" dedi.

"Oba Makarna dünya makarna ihracatında önemli bir pazar payına sahip"

Oba makarnanın dünya ticaretinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Güçlü, " Öte yandan, Türkiye İhracatçılar Meclisi İlk bin araştırmasında sektörümüzde elde ettiğimiz liderlikle ülkemizi uluslararası arenada temsil ediyor olmanın gururunu yaşamaktayız. Bu başarı, ekip motivasyonumuzu arttırırken bizi yeni yatırımlara kamçılamaktadır. 2021 yılında tamamlanacak olan yeni noodle üretim yatırımımızla aylık 110 milyon paket kapasiteye ulaşarak Türkiye'nin en büyük noodle tesisini hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Oba kendi lojistiğini kendisi yapacak"

Bin 500 TEU'luk iki gemi ve 10 bin konteyner satın alımı ile 2021 yılında kendi lojistiklerini yapmak üzere aksiyon aldıklarını da ifade eden Özgüçlü, "Tüketim alışkanlıklarında yaşanan değişimleri iyi gözlemleyerek, dünya tüketicilerinin taleplerine uygun ürünlerimizle sektördeki yerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Günümüzde dijitalleşme artık bir tercih olmaktan çıkmış, zorunluluk haline gelmiştir. Bu anlamda dijital dönüşüme, e-ticaret alanındaki yatırımlarımıza, Ar-Ge ve İnovasyona verdiğimiz önemi daha da artıracağız. Ayrıca bin 500 TEU'luk iki gemi ve 10 bin konteyner satın alımı ile 2021 yılında kendi lojistiğimizi yapmak üzere aksiyon almış bulunmaktayız. Yeni yatırımlarımız ve istihdamlarımızla gerek iç pazarda, gerek ihracatta istikrarlı bir şekilde büyüyerek, ülke ekonomimize daha fazla katkı sunmanın gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Oba'nın İSO 500'deki rekor yükselişi sürüyor
Oba'nın İSO 500'deki rekor yükselişi sürüyor
Oba'nın İSO 500'deki rekor yükselişi sürüyor
Oba'nın İSO 500'deki rekor yükselişi sürüyor

Gaziantep, İstanbul, Türkiye, Oba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Oba'nın İSO 500'deki rekor yükselişi sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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