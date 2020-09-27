Obacılar, tatili kasım sonuna kadar uzattı - Son Dakika

Obacılar, tatili kasım sonuna kadar uzattı

ANTALYA'da, 5 yıldızlı otellerin yanı başında kurulan çardak ve obalarda yaz tatili devam ediyor.

Obacılar, tatili kasım sonuna kadar uzattı, System.String[]

ANTALYA'da, 5 yıldızlı otellerin yanı başında kurulan çardak ve obalarda yaz tatili devam ediyor. Tarım sezonu ve okulların açılmasıyla taşınmanın başladığı obalarda kalanlar, kasım ayı sonuna kadar burada olmayı planladıklarını söyledi.

Aksu ilçesindeki Kumköy Sahili'ne, çevre köylerin yanı sıra Serik'in mahallelerinden gelenler, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede, çardak ve obalardaki tatillerine bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 2 ay geç başladı. 1 Haziran'da bölgeye kurulmaya başlanan 300'ün üzerinde oba ve çardakta yaklaşık 500 kişi yaz mevsimi boyunca tatil yaptı. Denize sıfır, ormanla iç içe lüks otellerin yanı başındaki ücretsiz tatil, Covid-19 vakalarının artması ve hava sıcaklığının yüksek olması dolayısıyla kasım ayı sonuna kadar devam edecek. Her yıl nisan ayında kurdukları obaları eylülde sökerek, evlerine dönen obacılar, bu yıl kasım sonuna kadar bölgede kalmayı düşünüyor.

Pandemi nedeniyle il veya ilçelerde yaşamanın zor olduğunu anlatan bir tatilci, "Burada açık hava, sosyal mesafe olabildiğince fazla. Herkes obasında veya önünde zaman geçiriyor. Koronavirüs burada yok. Mutluyuz" diye konuştu.'HASTALIK YOK, HAVA TEMİZ'Eşiyle birlikte 1 Haziran'dan bu yana obasında yaşayan Kiraz Çay, "Kumköy'de yaşıyorum. Virüs nedeniyle doğaya taşındık. Burası çok güzel. Hastalık falan yok, temiz hava. Dışarı çıkma isteği bile duymuyoruz. Çardağımızda oturup, denize giriyoruz. Pandemiden uzak güzel bir yaşam sürüyorum. Bana güven veriyor. Çocuklarımız ve torunlarımız da geliyor" dedi.'VİRÜSTEN UZAK HAYAT SÜRÜYORUM'Mustafa Çay ise "Virüsten dolayı denize göçtük. Köyümüzde Covid-19'a yakalanan oldu; ama burada hiç duymadık. Güzel bir havası var. Virüsten uzak bir hayat sürüyorum" diye konuştu.

Öte yandan obaların yarısı, tarım sezonunun yanı sıra okulların açılmasıyla taşındı. Kalan kişiler de denize girip, güneşleniyor. Kadınlar, ev işleriyle uğraşırken, erkekler de balık tutarak, zaman geçiriyor.


Obacılar, tatili kasım sonuna kadar uzattı
Obacılar, tatili kasım sonuna kadar uzattı
Obacılar, tatili kasım sonuna kadar uzattı
Obacılar, tatili kasım sonuna kadar uzattı
Obacılar, tatili kasım sonuna kadar uzattı
Obacılar, tatili kasım sonuna kadar uzattı
Obacılar, tatili kasım sonuna kadar uzattı
Obacılar, tatili kasım sonuna kadar uzattı
Obacılar, tatili kasım sonuna kadar uzattı
Obacılar, tatili kasım sonuna kadar uzattı
Obacılar, tatili kasım sonuna kadar uzattı
Obacılar, tatili kasım sonuna kadar uzattı
Obacılar, tatili kasım sonuna kadar uzattı

Koronavirüs, Kumköy, Tarım, Kasım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 09:01 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Obacılar, tatili kasım sonuna kadar uzattı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Sosyal medyada tepki çeken silahlı magandaya bin 294 TL ceza Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Son Dakika! Azerbaycan, sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırı sonrası yaptığı misillemede 10 Ermeni askerini öldürdü ABD'de su kaynağında beyin yiyen mikrop tespit edildi, yetkililer musluktan su içmeyin çağrısında bulundu Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Kızıyla konuşmak için internetten bebek telsizi siparişi verdi, gelen kargodan oda spreyi çıktı Ozan Kabak'tan tükürük açıklaması: Bilinçli bir hareket değildi, rakibimden özür dilerim
Roberto Carlos'un derbi yorumuna Felipe Melo'dan çarpıcı yanıt: Sizi yine yeneceğiz, Fener ağlama Roberto Carlos'un derbi yorumuna Felipe Melo'dan çarpıcı yanıt: Sizi yine yeneceğiz, Fener ağlama         
15:12
İnternetten öğrenerek yetiştirdiği kudret narını yurt dışına satıyor İnternetten öğrenerek yetiştirdiği kudret narını yurt dışına satıyor         
14:13
Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı         
13:59
Bolu'da, üzerinden D-100 Karayolu'nun geçtiği tarlasını 13 yıl sonra geri kazandı Bolu'da, üzerinden D-100 Karayolu'nun geçtiği tarlasını 13 yıl sonra geri kazandı         
13:13
Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı         
12:58
Son Dakika: Ermenistan, Azerbaycan'ın saldırılara karşılık vermesinin ardından seferberliğe hazırlanıyor Son Dakika: Ermenistan, Azerbaycan'ın saldırılara karşılık vermesinin ardından seferberliğe hazırlanıyor         
12:16
Şile'de kamp kuran 2 bin genç tedbirleri hiçe saydı Şile'de kamp kuran 2 bin genç tedbirleri hiçe saydı         
10:20
Son Dakika: Ermenistan sivil yerleşim yerine saldırdı, Azerbaycan karşılık verdi: 10 Ermeni askeri öldürüldü Son Dakika: Ermenistan sivil yerleşim yerine saldırdı, Azerbaycan karşılık verdi: 10 Ermeni askeri öldürüldü         
07:09
Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün         
23:07
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı         
20:58
Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler         
19:08
Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış         
15:37
Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü         
12:35
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 15:17:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Obacılar, tatili kasım sonuna kadar uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei