Obacılar, tatili kasım sonuna kadar uzattı - Son Dakika

ANTALYA'da, 5 yıldızlı otellerin yanı başında kurulan çardak ve obalarda yaz tatili devam ediyor. Tarım sezonu ve okulların açılmasıyla taşınmanın başladığı obalarda kalanlar, kasım ayı sonuna kadar burada olmayı planladıklarını söyledi.

Aksu ilçesindeki Kumköy Sahili'ne, çevre köylerin yanı sıra Serik'in mahallelerinden gelenler, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede, çardak ve obalardaki tatillerine bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 2 ay geç başladı. 1 Haziran'da bölgeye kurulmaya başlanan 300'ün üzerinde oba ve çardakta yaklaşık 500 kişi yaz mevsimi boyunca tatil yaptı. Denize sıfır, ormanla iç içe lüks otellerin yanı başındaki ücretsiz tatil, Covid-19 vakalarının artması ve hava sıcaklığının yüksek olması dolayısıyla kasım ayı sonuna kadar devam edecek. Her yıl nisan ayında kurdukları obaları eylülde sökerek, evlerine dönen obacılar, bu yıl kasım sonuna kadar bölgede kalmayı düşünüyor.

Pandemi nedeniyle il veya ilçelerde yaşamanın zor olduğunu anlatan bir tatilci, "Burada açık hava, sosyal mesafe olabildiğince fazla. Herkes obasında veya önünde zaman geçiriyor. Koronavirüs burada yok. Mutluyuz" diye konuştu.'HASTALIK YOK, HAVA TEMİZ'Eşiyle birlikte 1 Haziran'dan bu yana obasında yaşayan Kiraz Çay , "Kumköy'de yaşıyorum. Virüs nedeniyle doğaya taşındık. Burası çok güzel. Hastalık falan yok, temiz hava. Dışarı çıkma isteği bile duymuyoruz. Çardağımızda oturup, denize giriyoruz. Pandemiden uzak güzel bir yaşam sürüyorum. Bana güven veriyor. Çocuklarımız ve torunlarımız da geliyor" dedi.'VİRÜSTEN UZAK HAYAT SÜRÜYORUM' Mustafa Çay ise "Virüsten dolayı denize göçtük. Köyümüzde Covid-19'a yakalanan oldu; ama burada hiç duymadık. Güzel bir havası var. Virüsten uzak bir hayat sürüyorum" diye konuştu.

Öte yandan obaların yarısı, tarım sezonunun yanı sıra okulların açılmasıyla taşındı. Kalan kişiler de denize girip, güneşleniyor. Kadınlar, ev işleriyle uğraşırken, erkekler de balık tutarak, zaman geçiriyor.