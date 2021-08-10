OBAK'ı Çakırözer ziyaret etti - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'ni (OBAK) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ziyaret etti.

Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan gönüllülerden oluşan ve afet durumlarına hazırlıklı olmak için kurulan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Milas Ören ve Marmaris'te meydana gelen orman yangınlarında gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarla dikkatleri üzerine çekti. Savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda, arama, kurtarma, ilkyardım ve sosyal yardım hizmetlerini vermeyi amaçlayan OBAK'ın ekip üyelerini, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ziyaret etti.

"Onlara milletçe minnettarız"

Odunpazarı Belediyesi ana hizmet binası bahçesinde gerçekleşen ziyarette Çakırözer, OBAK ekip üyelerinden Milas Ören ve Marmaris'te meydana gelen orman yangınları sırasında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. OBAK'A Ören ve Marmaris'te gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkür eden Çakırözer, "OBAK, Ören ve Marmaris'te meydana gelen orman yangınlarında bölge halkına ve ekiplere çok büyük destek verdi. Bu destek için onlara milletçe minnettarız. Projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. OBAK ekibine de çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Odunpazarı Belediyesi ve bağlı birimlerde görev yapan personellerden oluşan OBAK ekibi, ziyareti nedeniyle CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'e teşekkür etti. OBAK'ın çalışmaları, gerçekleştirdikleri tatbikatlar ve aldıkları eğitimler ile ilgili Çakırözer'e bilgi veren ekip üyeleri, afet durumlarına her zaman hazır olduklarını söyledi. - ESKİŞEHİR