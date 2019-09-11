Obalı: BES'e 18 yaş altı kesim dahil edilmeli
1 saat önce
Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, "Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) bazı yeni hikayeler yazılması gerekli. 18 yaş altı kesimin de sisteme dahil edilmesini hevesle bekliyoruz.
Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, "Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) bazı yeni hikayeler yazılması gerekli. 18 yaş altı kesimin de sisteme dahil edilmesini hevesle bekliyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:55
Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Obalı: BES'e 18 yaş altı kesim dahil edilmeli Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor Apple yeni tanıttığı TV+ uygulamasıyla Netflix'e rakip oluyor Süleyman Turan'ın tabutundaki pankart tepki çekti