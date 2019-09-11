Son Dakika Haberleri: Obalı: BES'e 18 yaş altı kesim dahil edilmeli
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Obalı: BES'e 18 yaş altı kesim dahil edilmeli

1 saat önce

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, "Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) bazı yeni hikayeler yazılması gerekli. 18 yaş altı kesimin de sisteme dahil edilmesini hevesle bekliyoruz.

Obalı: BES'e 18 yaş altı kesim dahil edilmeli, System.String[]

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, "Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) bazı yeni hikayeler yazılması gerekli. 18 yaş altı kesimin de sisteme dahil edilmesini hevesle bekliyoruz." dedi.

Vakıf Emeklilik, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:55 
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Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Obalı: BES'e 18 yaş altı kesim dahil edilmeli
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