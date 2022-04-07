Obama 5 Yıl Sonra Yeniden Beyaz Saray'da - Son Dakika
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Obama 5 Yıl Sonra Yeniden Beyaz Saray'da

07.04.2022 09:44

Eski ABD Başkanı Barack Obama, başkanlığı döneminde yürürlüğe giren Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası'nın yıldönümü için Beyaz Saray'daydı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, başkanlığı döneminde yürürlüğe giren Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası'nın yıldönümü için Beyaz Saray'daydı. Eski Başkan, Obamacare olarak da bilinen sağlık hizmeti programını kendi başkanlığı döneminde başkan yardımcısı olan, şimdiki başkan Joe Biden'la birlikte uygulamaya koymuştu. Kongre üyeleri ve Biden yönetimi çalışanlarının alkışlarıyla karşılanan Obama, konuşmasında katılımcıları espirileriyle güldürdü

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Kaynak: DailyMotion.com

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