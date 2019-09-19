Obama, aktivist Greta Thunberg ile görüştü: "Sen ve ben bir takımız"
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16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg çıktığı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) turu kapsamında ülkenin eski başkanlarından Barack Obama ile görüştü.
16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg çıktığı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) turu kapsamında ülkenin eski başkanlarından Barack Obama ile görüştü. Obama, Thunberg'e, "Sen ve ben bir takımız" dedi. Thunberg ABD Kongresi'nde de bir konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:03
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