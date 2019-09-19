Son Dakika Haberleri: Obama, aktivist Greta Thunberg ile görüştü: "Sen ve ben bir takımız"
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Obama, aktivist Greta Thunberg ile görüştü: "Sen ve ben bir takımız"

52 dakika önce

16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg çıktığı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) turu kapsamında ülkenin eski başkanlarından Barack Obama ile görüştü.

16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg çıktığı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) turu kapsamında ülkenin eski başkanlarından Barack Obama ile görüştü. Obama, Thunberg'e, "Sen ve ben bir takımız" dedi. Thunberg ABD Kongresi'nde de bir konuşma yaptı.

Obama, aktivist Greta Thunberg ile görüştü: Sen ve ben bir takımız

Amerika Birleşik Devletleri, Barack Obama, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:03 
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