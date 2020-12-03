Obama, Bush ve Clinton canlı yayında aşı olacak - Son Dakika

ABD Eski Başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton, FDA'dan onay alan aşıyı canlı yayında yaptıracaklarını söyledi.

Korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de aşı çalışmaları devam ederken, ABD'nin eski başkanlarından şaşırtan bir açıklama geldi. Eski Başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton, ABD halkını teşvik etmek için ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) tarafından onaylanmasının ardından canlı yayında korona virüs aşısı olacaklarını açıkladı.

Obama SiriusXM radyo kanalında Joe Madison'a yaptığı açıklamada aşıya değindi. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ile daha önce görüştüğünü ifade etti. Fauci'ye güvendiğini söyleyen Obama, "Fauci gibi insanlar, benim kim olduğunu ve ne için çabaladığımı biliyor. Eğer, Fauci aşının güvenli olduğunu söylerse, bunu kesinlikle yapacağım. Canlı yayında yaptırabilirim ya da kayda aldırabilirim" açıklamasını yaptı. Bush'un Özel Kalem Müdürü Freddy Ford, konuya ilişkin açıklamada, Bush'un Dr. Anthony Fauci ile görüştüğünü ve doğru zamanda, halkı cesaretlendirmek için aşı olmak istediğini söylediğini aktardı. Ford, "Birincisi, aşıların güvenli olduğunun kabul görülmesi ve öncelikli topluluklara uygulanması gerekiyor. Ardından, Başkan Bush kendisi için sıraya girecek ve kamera önünde memnuniyetle aşı yaptıracak" ifadelerini kullandı.

Clinton'ın Basın Sözcüsü Angel Urena ise, "Eski Başkan Clinton, kesinlikle aşı yaptıracaktır. Tüm ABD'lilere teşvik edecekse halka açık bir ortamda yapacak" dedi.

(İHA)