Obama'dan Gençlere: 'Kararları Dedelerinize Bırakmayın'

ABD eski Başkanı Barack Obama, Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da düzenlenen 'Dünya Liderler Zirvesi'nde konuştu.

ABD eski Başkanı Barack Obama, Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da düzenlenen 'Dünya Liderler Zirvesi'nde konuştu. Etkinliğe, çoğunluğu genç 14 bin kişi katıldı. 2017'de başkanlıktan ayrıldıktan sonra önce eşi Michelle ile dinlendiğini anlatan Obama, "Michelle ve ben başlangıçta uzun uzun uyuduk. Kendime kahve pişirmek zorunda kaldım. Kahve makinesi nasıl çalışır bilmiyordum. İlk pişirdiğim kahvenin tadı da berbattı" dedi.



Dünyanın daha fazla dişileşmesi, daha fazla kadının üst düzeylerde göreve gelmesi gerektiğini belirten Obama, "Benim başkanlığım döneminde daha çok kadın güçlü pozisyonlarda görev aldı. Kadınları cesaretlendirdim, erkeklere ise biraz geride durmalarını söyledim" dedi. Dünyada iyi gelişmeler olduğunu da söyleyen Obama, Almanya'nın birleştiğini, Mandela'nın serbest bırakıldığını, hayat standardının dünyada yükseldiğini, yoksulluğun azaldığını, dini hoşgörünün arttığını olumlu gelişmelere örnek gösterdi.



'DEĞİŞİM BAŞLADI'



Konuşmasında, iklim değişikliğinin tehlikesine de dikkati çeken Obama, değişikliğin, gelecekte değil, artık başladığını belirtti ve gençleri, çevreyle ilgili kararları dedelerine bırakmamaya çağırdı: "Siz nasıl, ne giyeceğinizi ve ne tür müzik dinleyeceğinizi dedenizin kararına bırakamazsanız, üzerinde yaşayacağınız çevreyi de dedenizin kararına bırakmayın. Gençler daha fazla sandığa gider ve iklimi korumayı savunan partilere oy verirse, bu, çok hızlı değişimleri beraberinde getirir."



İsim vermeden Trump'ı da eleştiren Barack Obama, "Demokrasi farklı düşünce ve görüşlere izin vermek demektir. Ama temel gerçekleri sorgularsanız, işlemez" dedi.

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