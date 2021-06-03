Obama'dan "Uzaylıların varlığı kanıtlanırsa ne olur?" sorusuna silahlanmaya gönderme yapan cevap geldi

Eski ABD Başkanı Barack Obama'dan "Uzaylıların varlığı kanıtlanırsa ne olur?" sorusuna çok konuşulacak bir yanıt geldi. The Ezra Klein Show'a katılan Obama, dünya dışı yaşama dair somut kanıtların küresel toplumu temelden değiştireceğini savundu.

"YENİ DİNLER ORTAYA ÇIKAR"

Kendi siyasi görüşünde bir değişiklik yaşanmasını beklemediğinin altını çizen Obama, "Böyle bir durumda silahlanmaya daha fazla harcama yapmamız gerektiği konusu gündeme gelebilir. Yeni dinler ortaya çıkar. Kim bilir ne tür tartışmalara gireriz" ifadelerini kullandı.

"TAM OLARAK NE OLDUKLARINI BİLMİYORUZ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Obama, hükümetin açıklayamayacağı UFO gözlemleri olduğunu doğrulamış ve "Tam olarak ne olduklarını bilmiyoruz" demişti. Obama'ya 51'inci Bölge ve orada uzaylı varlıklarının saklandığı yönündeki iddialar da sorulmuş eski başkan uzaylıların ve uzay gemilerinin gizli bir deposu olduğuna dair uzun süredir devam eden söylentileri şaka yollu bir şekilde reddetmişti. Obama konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda "İşin doğrusu şu; gökyüzünde nesnelerin görüntüleri ve kayıtları var ve biz onların tam olarak ne olduklarını bilmiyoruz" ifadesini kullanmıştı.

BEYAZ SARAY'DAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Pentagon'un internette viral olan UFO görüntülerini kabul etmesi sonrası önce eski ABD Başkanı Obama daha sonra Beyaz Saray'dan çok konuşulacak açıklamalar gelmişti. Bir muhabirin son dönemde ABD hava sahasında UFO görüldüğüne ilişkin hazırlanan istihbarat raporuna işaret etmesi üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki "Tanımlanan ya da tanımlanamayan hava araçları tarafından hava sahamıza yönelik ihlalleri ciddiye alıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Psaki, söz konusu istihbarat raporunu da ciddiye aldıklarını ve raporu beklediklerini kaydetmişti.