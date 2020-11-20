Obama: Erdoğan'ın demokrasiye bağlılığı sadece iktidarını koruduğu sürece devam edecek izlenimi edindim - Son Dakika
BBC

Obama: Erdoğan'ın demokrasiye bağlılığı sadece iktidarını koruduğu sürece devam edecek izlenimi edindim

20.11.2020 12:32
Obama: Erdoğan'ın demokrasiye bağlılığı sadece iktidarını koruduğu sürece devam edecek izlenimi edindim, System.String[]

Eski ABD Başkanı Barack Obama, bu hafta çıkan "Promised Land" (Vadedilmiş Toprak) adlı kitabında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'la ilgili görüşlerine de yer verdi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, bu hafta çıkan "Promised Land" (Vadedilmiş Toprak) adlı kitabında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'la ilgili görüşlerine de yer verdi. Obama, Erdoğan için, "Demokrasi ve hukukun üstünlüğe bağlılığı, sadece kendi iktidarını koruduğu sürece var olacak izlenimi edindim" diyor.

Barack Obama, ABD ve Kanada'da 24 saat içinde 890 bin adet satarak rekor kıran kitabında ABD'nin 44. Başkanı olarak farklı ülkelere yaptığı ziyaretleri ve dünya liderleriyle görüşmelerini anlatıyor.

Obama'nın bazı liderlere ilişkin izlenimleri şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'içten ve isteklerine yanıt veren bir lider" diye tanımlayan Obama şöyle devam ediyor:

"Ama onu ne zaman dinlesem uzun boyu hafifçe kamburlaşır, alınmaları ve yakınmalarında sesi yükselirdi.

"Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne bağlılığının, sadece kendi iktidarını koruduğu müddetçe süreceğine dair güçlü bir izlenime sahiptim."





Vladimir Putin

Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine ABD'de siyasi kariyerinin ilk yıllarında Chicago'da karşılaştığı "siyaset baronlarını" hatırlattığını belirterek "Nükleer silahları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkı dışında bir (mahalle) ağası gibiydi" diyor:

"Putin, gerçekte Chicago'ya veya Tammany Hall'a (O dönem New York'un politikalarını yönlendiren siyasi örgüt) hakim olan, sert, şehir yaşamına uyum sağlamış, duygusuz, ne bildiklerini bilen, dar deneyimlerinin dışına hiç çıkmamış, iltimas, rüşvet, şantaj, dolandırıcılık ve zaman zaman şiddetimeşru gören karakterlere benziyordu."





Nicolas Sarkozy

Barack Obama, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi "duygusal patlamalar ve abartılı söylemlerden ibaret ve Fransız ressam Toulouse-Lautrec'in tablolarından bir figür" gibi gördüğünü belirtiyor:

"Sarkozy'le konuşmak bazen eğlenceli bazen de sinir bozucuydu. Ellerini çok kullanırdı. Göğsü bir horozunki gibi kabarırdı. Yanındaki tercümanı Sarkozy'nin hareketleri ve ses tonlamasının aynısını yapardı."





Angela Merkel

Obama, kitabında Almanya Başbakanı Angela Merkel'i "dengeli, entelektüel açıdan titiz ve içgüdüsel olarak nazik" bir kişi diye tanımlıyor.

Ancak Obama, Merkel'in başlangıçta kendisinin hitabetine şüpheyle yaklaştığını belirterek "Buna alınmadım. Çünkü bir Alman lider olarak muhtemel bir demagojiden hoşlanmamasının sağlıklı bir şey olduğunu düşündüm" diyor.


Obama: Erdoğan'ın demokrasiye bağlılığı sadece iktidarını koruduğu sürece devam edecek izlenimi edindim

Amerika Birleşik Devletleri, Nicolas Sarkozy, Cumhurbaşkanı, Barack Obama, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Obama: Erdoğan'ın demokrasiye bağlılığı sadece iktidarını koruduğu sürece devam edecek izlenimi edindim - Son Dakika Dünya

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