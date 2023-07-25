Obama'nın kişisel şefi malikanesine yakın gölette boğularak hayatını kaybetti

Obama'nın kişisel şefi, eski başkanın malikanesinin yakınlarında kürek çekerken boğuldu.

Martha's Vineyard mülkü yakınındaki bir gölette kürek çekerken boğulan adam, eski birinci ailenin kişisel şefi olarak tanımlandı.

Yetkililer, Pazartesi öğleden sonra, 45 yaşındaki Tafari Campbell'ın, Edgartown Great Pond'un kıyılarına yaklaşık 100 feet uzaklıkta, 8 feet derinlikte bulunan cesedinin, Obamaların mülkünde bulunduğunu doğruladı.

Campbell daha önce, Barack Obama görevdeyken Beyaz Saray mutfağında yardımcı aşçı olarak görev yapmış ve dönemi sona erdiğinde kişisel personeli olarak işe alınmıştı.

Acil müdahale ekipleri, Pazar akşamı yakındaki suyun içinde "muhtemel bir boğulma" haberlerinin ardından 30 dönümlük mülke gönderildi.

Dalışçıların, Sahil Güvenlik helikopterlerinin ve çeşitli kuruluşların kaynaklarından başlatılan kurtarma çabaları gece boyunca mülkten yapıldı.

Campbell'ın cesedi, sonunda bir bot tarafından konumlandırılan ses dalgası tarama cihazları kullanılarak Pazartesi sabahı saat 10 civarında bulundu.

Polis, olay sırasında Obamaların evde olmadığını doğruladı.

Obamalar Pazartesi günü yaptıkları bir açıklamada, "Tafari ailemizin sevgiyle hatırlanan bir parçasıydı." dedi.

"Onu ilk tanıdığımızda, Beyaz Saray'da yetenekli bir yardımcı aşçıydı - yemekle ilgili yaratıcı ve tutkulu ve yemeklerin insanları bir araya getirme yeteneği hakkında. Sonraki yıllarda, sıcak, eğlenceli, olağanüstü nazik bir insan olduğunu öğrendik ve tüm hayatlarımızı biraz daha aydınlık kıldı.

"Biz Beyaz Saray'dan ayrılırken, Tafari'yi yanımızda kalmasını istedik ve o cömertçe kabul etti. O zamandan beri hayatımızın bir parçası oldu ve kalbimiz onun gitmesiyle kırıldı."

"Bugün, Tafari'yi tanıyan ve seven herkes - özellikle eşi Sherise ve ikiz oğulları Xavier ve Savin - gerçekten harika bir insanın kaybından dolayı yas tutuyor."

Campbell boğulduğunda gölette kürek çeken başka bir kişi, su içinde çırpınırken ve yüzeye çıkmadan önce onu gördüğünü söyledi.

O sırada tamamen siyah giyiniyordu ve can yeleği takmamıştı.

Arama ekipleri gelir gelmez, tahtası ve şapkası bulundu.

Beyaz Saray'daki süresince Campbell, Chicago Sun Times'a göre, Michelle Obama'nın Güney Çimenlik'te yetiştirdiği arıların balını kullanarak bira yapmakla tanınıyordu.