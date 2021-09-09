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Obama'nın takasla cezaevinden çıkarttığı 5 Taliban üyesi Afganistan'daki yeni hükümette üst düzey görevlere getirildi - Son Dakika

Obama'nın takasla cezaevinden çıkarttığı 5 Taliban üyesi Afganistan'daki yeni hükümette üst düzey görevlere getirildi

09.09.2021 00:57

Eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin 2014'te Amerikan askeri Bowe Bergdahl ile takas ederek Guantanamo'daki hapishaneden çıkarttığı 5 Taliban mensubu, Afganistan'da ilan edilen hükümette bakanlık dahil üst düzey görevlere getirildi. Bu kapsamda Hayrullah Hayırhah, Enformasyon ve Kültür Bakanı olarak atandı. Nurullah Nuri, Hudut ve Kabile İşleri Bakanı olarak atanırken Abdul Hak Vasik ise İstihbarat Müdürü oldu. Son olarak Muhammed Fazıl, Savunma Bakan Yardımcısı olarak göreve getirildi.

Taliban, Afganistan'da yeni hükümeti açıkladı. Obama yönetiminin, Afganistan'da birliğini terk ettikten sonra Taliban'a esir düşen Çavuş Bowe Bergdahl'ın serbest bırakılması için 2014'te Taliban ile takas ettiği Hayrullah Hayırhah Enformasyon ve Kültür Bakanı, Nurullah Nuri Hudut ve Kabile İşleri Bakanı, Abdul Hak Vasik İstihbarat Müdürü ve Muhammed Fazıl Savunma Bakan Yardımcısı olarak atandı.

GEÇEN AY VALİ OLARAK ATANMIŞTI

ABD'de Taliban Beşlisi olarak adlandırılan gruptaki beşinci Taliban üyesi Muhammed Nabi Omari ise geçtiğimiz ay Doğu Host vilayetine vali olarak atanmıştı.

FBI TARAFINDAN ARANAN HAKANİ, İÇİŞLERİ BAKANI OLARAK ATANDI

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından aranan Hakkani grubunun lideri Siracüddin Hakani'nin İçişleri Bakanı olarak atanması Amerikan kamuoyunda Başkan Joe Biden yönetimine yönelik eleştirilere neden olurken, söz konusu 5 ismin de üst düzey görevlere gelmesi eski Başkan Barack Obama'ya yönelik eleştirileri alevlendirdi.

ABD MENFAATLERİNİ TEHDİT EDECEK KİŞİLER OLMADIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Obama, Bergdahl için yapılan takas sonrasında Guantanamo'daki Amerikan hapishanesinden serbest bırakılan 5 kişinin ABD menfaatlerini tehdit edecek isimler olmadığını iddia etmişti.

Obama'nın takasla cezaevinden çıkarttığı 5 Taliban üyesi Afganistan'daki yeni hükümette üst düzey görevlere getirildi

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Son Dakika Dünya Obama'nın takasla cezaevinden çıkarttığı 5 Taliban üyesi Afganistan'daki yeni hükümette üst düzey görevlere getirildi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Obama'nın takasla cezaevinden çıkarttığı 5 Taliban üyesi Afganistan'daki yeni hükümette üst düzey görevlere getirildi - Son Dakika
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