Obama: "Uzaylıların Keşfi, Yeni Dinler Ortaya Çıkartacak" - Son Dakika

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, UFO ve uzaylılarla ilgili en çok konuşan başkan olmayı sürdürüyor.

Katıldığı iki talk-şovda uzaylıları ne doğrulayan ne de yalanlayan açıklamalarıyla gündem olan Obama, bu kez dünyaca ünlü Gazetesi'nin podcast'ine katıldı.

Obama, uzaylıların varlığının doğrulanması durumunda neler olabileceği konusunda konuştu:

"BENİM FİKRİM DEĞİŞMEZ"

"Böyle bir şey olursa, gezegenimizde çok şey değişir."

"Yeni dinler ortaya çıkar. Olası bir uzaylı saldırısına karşı askeri savunma sistemlerinin oluşturulması gündeme gelir ve insanlık bu konuya para akıtmaya başlar."

"Uzaylılarım varlığının keşfedilmesi, benim Dünya'ya bakışımı değiştirmez. Biz uzayın ortasında dolaşan bir benekte yaşayan minik organizmalarız."