Üye Girişi
OBB BAŞKANI GÜLER ÇEVRE YOLU TAMAMLANDIĞINDA TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK - Son Dakika

OBB BAŞKANI GÜLER ÇEVRE YOLU TAMAMLANDIĞINDA TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK

17.06.2021 14:56

ORDU'da 2019 yılının mart ayında ilk etabı trafiğe açılan Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabında çalışmalar devam ediyor.

ORDU'da 2019 yılının mart ayında ilk etabı trafiğe açılan Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabında çalışmalar devam ediyor. İkinci etap çalışmalarını inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye (OBB) Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 'Bu çevre yolu tamamlandığında hem şehrimizin trafik sorunu çözülmüş olacak hem de gelecek nesillerimiz için modern bir yapıyı şehrimize kazandırmış olacağız dedi.

Samsun'dan başlayıp, Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda sona eren ve 6 il, 64 ilçe, 17 bucak merkezi, 9 liman, 3 havaalanı ile birçok yerleşim birimine ulaşımın sağlandığı, 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu'nun büyük bölümü, deniz dolgusu üzerine inşa edildi. Karadeniz Sahil Yolu projesi hazırlanırken, 1994 yılında, Ordu'nun Altınordu ilçesi merkezinde 5 kilometrelik şehir içi geçişte dolgu yapılması istendi. Ordulular, yapılmak istenilen şehir içi geçiş projesine karşı çıkarak, binlerce kişiyle yürüyüşler düzenledi. Bunun üzerine projeden vazgeçilerek, Kumbaşı- Boztepe- Karapınar güzergahında farklı proje hazırlandı.

Karadeniz'de Sahil Yolu'nun deniz dolgusu ile geçirilmediği tek il olan Ordu'da, 2007 yılında çevre yolu için çalışma başlatıldı. Çevre yolu ihalesi, 553 milyon TL'ye yapılarak, 2012 yılının Temmuz ayında temeli atıldı. Toplam uzunluğu 21,4 kilometre olan yolun ilk etabını oluşturan 10,7 kilometrenin 500 metrelik kısmında oluşan heyelan ise çalışmaları aksattı. Bölgede toplam 75 kilometre uzunluğunda fore kazıklar çakılarak, heyelan için önlem alındı.

İLK ETABI 2019 YILINDA AÇILMIŞTI

2019 yılının mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da düzenlediği mitingde canlı yayınla bağlanarak, yaklaşık 1,9 milyar TL'ye mal olan Ordu Çevre Yolu'nun ilk etabının açılışını gerçekleştirdi. Yolun açılmasıyla 40 dakikalık şehir içi geçişi de 10 dakikaya indi. Yolun birinci etabında 6,5 kilometre olan 3 çift tüp tünel, 44 metre uzunluğunda 1 köprü, 2,5 kilometre olan 5 çift köprü, 2'si köprülü olmak üzere 6 kavşak yer alıyor.

İKİNCİ ETABINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

10,7 kilometre uzunluğundaki yolun ikinci etabında ise çalışmalara hızla devam ediliyor. İkinci etap çalışmaları kapsamında 1180 metre uzunluğunda Terzili Tüneli'nde yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Yüzde 50'lik kısmı biten tünelin tamamlanmasının ardından çalışmalar, Melet Irmağı üzerinde devam edecek. 1806 metre uzunluğundaki viyadüklerle geçilecek olan Melet Irmağı'nın ardından çalışmalar için Turnasuyu Mahallesi'ne kaydırılacak.

'ORDU TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de, ikinci etap çalışmaları devam eden Ordu Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde 2007 yılında zaman zaman elinde harita ile arazi arazi dolaşarak fizibilite ve etüt çalışmasına katıldığını belirten Güler, çevre yolunu 2011 yılı nisan ayında Bayındırlık Bakanlığı'na onaylatıp yatırım programına aldırdığını hatırlattı.

Çevre yolunun Ordu trafiğini rahatlatacağını kaydeden Güler, 'Şu anda Akçatepe 1 tünellinde bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi 1 tanesi tamamlanmış 470 metre uzunluğunda tünel var. İkinci tünelin açılması için de çalışmalar devam ediyor. Bunlar bitirildiğinde 2 geliş 2 gidiş olacak. Bu tünellerin tamamlanması sonrası Ordu Şehir Hastanesine bağlanması için tünelin içinden üçüncü bir gidiş geliş tüneli açılacak. Bu işin en güzel tarafı Bakanlığım döneminde harita üzerinde etüt çalışmasını yapmış olmam. Şu anda uygulamasını görüyoruz. Çağdaş bir yapıyı şehrimize kazandırıyoruz. Ayrıca çevre yolu için 4 adet daha tünel inşaatı yapılacak. Bu çevre yolu tamamlandığında hem şehrimizin trafik sorunu çözülmüş olacak hem de gelecek nesillerimiz için modern bir yapıyı şehrimize kazandırmış olacağız. Ayrıca Ordu Şehir Hastanesi için açılan tüm yolları Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarına tüm hızımızla devam ediyoruz. Buraya ulaşım noktasında hiçbir sorun yaşanmayacak diye konuştu.

OBB BAŞKANI GÜLER ÇEVRE YOLU TAMAMLANDIĞINDA TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK
OBB BAŞKANI GÜLER ÇEVRE YOLU TAMAMLANDIĞINDA TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK
OBB BAŞKANI GÜLER ÇEVRE YOLU TAMAMLANDIĞINDA TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK
OBB BAŞKANI GÜLER ÇEVRE YOLU TAMAMLANDIĞINDA TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK

Mehmet Hilmi Güler, Sarp Sınır Kapısı, Mart, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OBB BAŞKANI GÜLER ÇEVRE YOLU TAMAMLANDIĞINDA TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK - Son Dakika


Son Dakika

Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu 16:32 Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Taraftar kahroldu! Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'da tribünleri doldurmuşlardı 16:26 Taraftar kahroldu! Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'da tribünleri doldurmuşlardı Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu 16:21 Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu
Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu 16:07 Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi 15:56 İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi 15:41 "1 ayda 20 polis intihar etti" haberlerinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Geçmiş yıllara oranla intihar oranlarında artış var
Biden bildiğiniz gibi! Putin yerine Trump diyecekken son anda kendini düzeltti 15:34 Biden bildiğiniz gibi! Putin yerine Trump diyecekken son anda kendini düzeltti Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! Saniyeler önce ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada 14:55 Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! Saniyeler önce ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada

Son Dakika Haberleri
16:33 Balıkçı teknesine gemi çarptı! Kazada 1 yaralı var
16:31 Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu
16:28 HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok
16:26 Taraftar kahroldu! Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'da tribünleri doldurmuşlardı
16:23 ZARA'nın baş tasarımcısı skandal yarattı: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz
16:21 Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu
16:07 Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu
15:52 Aram Markaroğlu'dan Ali Koç'a sitem! Fenerbahçeli yöneticilere 'goygoycular' demişti
15:37 Evinin banyosunda düşmüştü! Umut Akyürek, omuzlarındaki kırıklardan dolayı ameliyata alındı
15:34 Fenerbahçe'nin yeni hocası olacağı iddia edilen Marco Silva haberine taraftarlar ateş püskürdü
Balıkçı teknesine gemi çarptı! Kazada 1 yaralı var Balıkçı teknesine gemi çarptı! Kazada 1 yaralı var         
16:34
HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok         
16:28
ZARA'nın baş tasarımcısı skandal yarattı: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz ZARA'nın baş tasarımcısı skandal yarattı: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz         
16:24
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
İl binası açılışında vatandaştan korkup geri çekilen Muharrem İnce sosyal medyada gündem oldu İl binası açılışında vatandaştan korkup geri çekilen Muharrem İnce sosyal medyada gündem oldu         
16:04
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler         
15:39
Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi         
14:56
Seda Sayan geri adım attı! Önce Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi         
14:46
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı         
14:22
Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti         
14:20
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil         
13:33
Eğitim için gittiği ABD'de hayatını kaybetti! Otopsi raporunda Eğitim için gittiği ABD'de hayatını kaybetti! Otopsi raporunda "Başını taşa çarpmış" denildi         
13:32
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 16:37:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: OBB BAŞKANI GÜLER ÇEVRE YOLU TAMAMLANDIĞINDA TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement