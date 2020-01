Obez anne ile 3 kızı mide küçültme ameliyatı ve diyetle sağlığına kavuştu - Son Dakika

Aksaray'da uzun yıllar obezite sorunu yaşayan Semra Durmaz, annesi ve 2 kız kardeşi, mide küçültme ameliyatı ve uyguladıkları diyet sayesinde kilo vererek sağlığına kavuştu.

Şifahane Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki Semra Durmaz, 126 kiloya çıkması ve sağlık sorunları yaşamaya başlaması üzerine kilo verme kararı aldı.

Yaptığı diyetlerden fayda görmeyen ve kilo almaya devam eden Durmaz, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde muayene oldu.

Yapılan testlerin ve diyetin ardından mide küçültme ameliyatı olan Durmaz, 19 ayda 59 kilo vererek, 67 kilograma düştü.

Abla Semra'nın ardından 6 ay önce ameliyat olan kardeşlerden Nejla 26, Fadime de 30 kilo verirken, 1 ay önce ameliyat olan 57 yaşındaki anne Remziye Durmaz ise 15 kilo vererek sağlığına kavuştu.

Semra Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatının bir döneminin, fazla kiloları nedeniyle alt üst olduğunu söyledi.

O dönemde aynaya bile bakamadığını anlatan Durmaz, şöyle devam etti:

"Kıyafet almaya gittiğimde çok sorun yaşıyordum. Şu an her kıyafeti rahatlıkla giyebiliyorum. Alışverişe gitmeyi hiç istemiyor, hep ağlayarak gidip geliyordum. İş yerine sürekli eşofmanla gidip gelmek zorunda kalıyordum. Arkadaşlarım yemek yediğimizde hep 'çok yemek yiyorsun, bu kiloları ver' gibi sözler söylerdi. Bu duruma çok üzülüyor, sürekli ağlıyordum. Ama şu an çok mutluyum, herkes bana iltifat ediyor. Sağlığım yerinde. Her şeyden dikkatli şekilde yiyebiliyorum. 126 kiloyken hareket etmede çok zorlanıyordum. Yürüyeceğim yol kısa mesafe bile olsa 3-4 kere dinlenmek zorunda kalıyordum. Şu an çarşıya bile yürüyerek gidip gelebiliyorum. Kısacası hayatımda her şey değişti."

"Kendi işlerimi göremez duruma gelmiştim"

Anne Remziye Durmaz ise fazla kiloları nedeniyle zor günler geçirdiğini dile getirdi.

Kilo vermeden önce kendisini çok bitkin hissettiğini, hareket etmekte bile zorlandığını vurgulayan Durmaz, "147 kilogram geliyordum, ayakta durmakta güçlük çekiyordum. Kendi işlerimi göremez duruma gelmiştim. Aç kalsam da bakkala ekmek almaya gitmiyordum. Ameliyat ve sonrasında uyguladığım diyet programıyla 15 kilo verdim. Şimdi çok mutluyum. Her işimi kendim görebiliyorum. Sağlığım da Allah'a şükür iyi, kiloları verdikçe daha da iyi olacak." diye konuştu.

"3 kız kardeş ve annelerinin kilo problemi vardı"

Ameliyatı gerçekleştiren Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Özkan, obezitenin Türkiye'de de ciddi bir sağlık sorunu haline geldiğine dikkati çekti.

Durmaz ailesinin de obezite sorunu yaşadığına işaret eden Özkan, şunları kaydetti:

"3 kız kardeş ve annelerinin kilo problemi vardı. Öncelikle kız kardeşlerden birini ameliyat ettik. Ameliyat öncesi ve sonrasında program çerçevesinde diyet programı uyguladık. Yaklaşık bir buçuk sene oldu ve toplam 59 kilo verdi. Şu an vücut kitle endeksi normal seviyede. Diğer kardeşleri 6 ay önce ameliyat ettik. Biri 26, diğeri 30 kilogram verdi. Annenin vücut kitle endeksi oldukça yüksekti. Bir ay önce anneyi ameliyat ettik. Anne de 15 kilo verdi. Toplamda 130 kilo vermiş oldular. Tedavi ve takiplerimiz devam ediyor. Kilo vermeye devam edecekler."