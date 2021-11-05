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Obez kime denir? En riskli yaş grubu hangisi? - Son Dakika

Obez kime denir? En riskli yaş grubu hangisi?

05.11.2021 14:28
Obez kime denir? En riskli yaş grubu hangisi?

Teknolojinin hayatımızı girmesiyle beraber iş yükümüz de hafifledi. Fakat bunun sonucu olarak oturarak ve hareketsiz durarak birçok işi yapılabilir oldu. Hareketsizlik veya hastalıklar da beraberinde obeziteyi getirdi. Doktor Ceyhun Aydoğan obezite konusunda bilgi verdi.

Obez Kime Denir!

Vücudundaki yağ oranı, boy- kilo endeksine göre fazla artmış ve sağlığını olumsuz yönde etkilemeye başlamış kişilere obez denir. Artan fast food tüketimi ile günümüzde obez kişi sayısı oldukça artmaktadır. Aynı zamanda obez olduğunun farkında olmayan bir çok kişi bulunmaktadır.

Obez ne yapmalıdır?

Dünyada çok yaygın bir hastalık olan obezite ilerledikçe hayat kalitesini düşürmektedir. Sağlığın geri kazanılması uzun sürebilir bu nedenle uzman desteği gerekmektedir.

Obeziteye yakalanan kişi gerekli tedbirleri alıp bir sonuca ulaşamadıysa muhakkak uzman desteği almalıdır.Branşında uzman doktor ve gerekli tahlillerden sonra yol haritası çizilir obezite ameliyatı olup olamayacağına karar verilir.

En Riskli Yaş Grubu Hangisi?

Yeni nesil genç ve çocuklarda günümüz koşullarının getirdiği tembellik artmasıyla obezite yaş grubu 18-34 aralığında daha fazla görülmeye başlandı. Gençlerde ve yaşlılarda oldukça fazla görülen obezlik problemi, birçok hastalığı beraberinde getirmesi ilerleyen aşamalarda ölüm tehlikesi bulunması nedeni ile bu yaş grupları için oldukça risk taşımaktadır. Erken tanı her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da oldukça önemlidir.

Çocukların hareketsiz ortamlarda kalması veya bilgisayar başında çok vakit geçirmesi kilo artışına neden olabiliyor. Her yaştan kişiye tedavi uygulayan Doktor Ceyhun Aydoğan çocuklar için uygun tedavi yolunu gösteriyor. Hizmetleri, Şeker Ameliyatı, Sadi-S, Mide Botoksu, Mide Balonu, Gastrik Bypass, Tüp Mide yöntemlerini uygulamaktadır.

Obez kime denir? En riskli yaş grubu hangisi?

Aydoğan, Obezite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Obez kime denir? En riskli yaş grubu hangisi? - Son Dakika


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