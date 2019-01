Obezite' Ameliyatına Niyet, 'Evliliğe' Kısmet

İZMİR - İzmir'de aynı hastanede aynı ekibin yaptığı obezite ameliyatı sonrası tanışarak kader birliği yapan genç çift, hastane koridorunda başlayan hikayelerini evlilikle noktaladı.

İzmir' yaşayan ayakkabı satıcısı Can Özdemir yıllardır 186 kilo ile obeziteyle mücadele ediyordu. Tıpkı Almanya'da yaşayan ana okul öğretmenliği öğrencisi Gizem Karadağ gibi. 25 yaşındaki Gizem Karadağ da 127 kiloya dayandığı obeziteden kurtulmak istiyordu. Genç kadın Almanya'dan Türkiye'de özel bir hastanenin yolunu tutarken, genç adam da kilolarından kurtulmak için Karşıyaka ilçesinde aynı hastanenin yolunu tuttu. Kader iki çifti önce tüp mide ameliyatında sonra nikah masasında birleştirdi. Aynı hastanede aynı ekibin yaptığı ameliyat sonrası kader birliği yapan genç çift, hastane koridorunda başlayan hikayelerini evlilikle noktaladı.

Nikah şahidi ameliyatı yapan doktorlar

Can Özdemir ise 100 kilo, Gizem Karadağ 55 kilo verdi. Genç çift istedikleri kiloya kavuşur kavuşmaz, nikah masasında birbirlerine sonsuza kadar 'evet' dedi. Genç çiftin şahitleri ise tüp mide ameliyatını gerçekleştiren doktorları oldu.

Hikayelerinin hastane koridorunda başladığını belirten Can Özdemir, "İkimizde tüp mide ameliyatı olduk. İkimizde ayrı ayrı hocalara aynı ekip arkadaşlarına ameliyat olduk. Hastane koridorlarında başladı hikayemiz, başlangıcı oradadır. Sohbetimizde öncesi sonrası ne gibi zorluk çekebileceğini anlattım. Bu ameliyat olmasaydı çok zordu. Almanya 3 bin 300 kilometre ben Türkiye Karşıyaka'da. İyi ki böyle bir ameliyat geçirmişiz. Bu ameliyatı geçirmeseydik tanışamazdık" dedi.

"Hastanede tanıştık, numaralarımızı aldık ve şimdi evleniyoruz"

Obezite ile mücadele etmenin psikolojik olarak zorluklarını yaşadıklarını ve özellikle bu noktada eşiyle aynı acıları çektiklerini anlatan Özdemir, "Dertlerimiz aynı, kilodan dolayı çektiğimiz acılar aynı. İnsanların dışlayışı aynı. Psikolojimiz aynı dışarda yadırgayanlar aynı. Birbirini ancak bu ameliyatı olanlar, kilolu olan insanlar anlardı. İçe kapanık oluyorsunuz dışarıya konuşmuyorsunuz. Düğünlere, davetlere, dışardan insanlar sizi bir yere çağırınca gitmiyorsunuz. Kilolu olmanızla dalga geçiliyorsunuz. Bu ameliyatı iyi ki olmuşuz. Olmayı düşünenlere tavsiyemiz, bir hafta bile geç kalmasınlar. Bir nişanlılık evresi geçirdik ve bir buçuk sene sonra nikahlanmaya karar verdik. Şimdi nikahlanıyoruz" diye konuştu.

Çok mutlu olduğunu belirten Gizem Karadağ ise "Hastanede koridorlarında tanıştık sonra dertleştik. Sonra numaralarımızı aldık ve bu duruma geldik. Şimdi evleniyoruz" ifadelerini kullandı.

"Önce ameliyatlarını sonra nikah şahitliğini yaptık"

Karşıyaka Nikah Dairesi'nde evlenen genç çiftin nikah şahitleri ise tüp mide ameliyatını gerçekleştiren doktorları oldu. Doktorlardan Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç Dr. Cemal Kara, "Önce ameliyatını yaptık sonra nikah şahitliğini yaptık. Bizim için çok güzel bir duygu, hayata yeniden bağlanıyorlar, yuva kuruyorlar, oldukça mutluyuz" dedi.

Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Türker Karabuğa ise "Ameliyatı yapıp sağlıklı kiloya ulaştırmak bizim için çok büyük mutluluktu. Ama bu nikahta şahitlik yapmak mutluluğumuza mutluluk kattı. Onları böyle görmek bizi daha da mutlu etti. Mutluluklarının bir ömür boyu devamını dilerim" diye konuştu.

