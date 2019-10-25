Son Dakika Haberleri: Obezite ameliyatları için Türkiye tercih ediliyor
Son Dakika Güncel Obezite ameliyatları için Türkiye tercih ediliyor

Obezite ameliyatları için Türkiye tercih ediliyor

54 dakika önce

Doç. Dr. Toygar Toydemir, Türkiye'de sağlık turizminin son yıllarda önemli düzeye geldiğini belirtti.

Obezite ameliyatları için Türkiye tercih ediliyor, System.String[]

Doç. Dr. Toygar Toydemir, Türkiye'de sağlık turizminin son yıllarda önemli düzeye geldiğini belirtti.

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan 28 yaşındaki H.K., uzun süredir fazla kilolarından dolayı duyduğu rahatsızlığını bir yakınına bahsetti. Dr. Toydemir hakkında araştırma yapan genç, hastaneye başvurarak fazla kilolarından kurtulmak istediğini söyledi. Dr. Toygar Toydemir tarafından muayene edilen gence tüp mide ameliyatı uygulandı.

Ameliyat sonrası bir haftalık süreçte 8 kilogram veren H.K.'nın ameliyat ve tedavi süreci de başarılı geçti. Almanya'da yaşayan tanıdıklarına Dr. Toygar Toydemir'i tavsiye edeceğini ve son derece mutlu olduğunu ifade eden H.K., sorunsuz bir şekilde Almanya'ya geri döndü.

Doç. Dr. Toygar Toydemir hastanın tedavi sürecini şöyle aktardı; "Kadın hastamız 140 kilogram. Almanya'nın Hamburg kentinden obezite ameliyatı için bize başvurdu. Uzun yıllardır kilo problemi mevcuttu. Birçok diyet denemeleri ile maalesef kalıcı kilo verememişti. Dönem dönem kilo verse de verdiği kiloları kısa bir dönemde geri almıştı. Hastamızın bizi tercih etmesinin sebebi ameliyat ettiğimiz hastalardan bizi öğrenmesi. Bize telefonla ulaştı. Muayene sonrası uzunca ameliyatın şeklini ve ameliyat sonrası yeni hayatında neler değişeceğini konuştuk. Hastamıza ameliyat kararı verdik. Hazırlıkları yapıldı. Tüp mide ameliyatı gerçekleştirdik. Üçüncü günde taburcu ettik. Ameliyat sonrası hiçbir problem yaşamadık. Almanya'ya şifa ile geri dönüyor. Yurt dışından bu tür hastaların örnekleri var. İngiltere'den, Belçika'dan hastalarımızda geliyor. Bu tür operasyonların ülkemiz yapılıyor olması tanınmış olması sağlık turizmi açısından çok iyi."

(İHA)

Almanya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:05 Kaynak: İHA
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