Obezite Çözüm Merkezi'nde fazla kilolarından kurtuldular - Son Dakika

Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Obezite Çözüm Merkezi'ndeki hastalar, psikolojik destek ve doğal yöntemlerle fazla kilolarından kurtuluyor.

Obeziteden kurtulmak isteyenlere hizmet veren merkez, 5 ayda 211 hastanın doğal yollarla en az 8, en fazla da 27 kilo vermesine öncü oldu.

Merkezden yararlanan hastalar, ameliyat yerine doğal yollarla hem fazla kilolarından kurtulmanın hem de sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Merkezden sorumlu hekim Nergis Akbaş, merkeze başvuran hastaların ilk etapta ölçümlerinin yapıldığını ve vücut kitle endeksi 30'un üzerinde olanların "obez" olarak değerlendirildiğini söyledi.

"5 ayda 211 hasta 1 tonun üzerinde kilo verdi"

Merkezde hastaları sağlıklı beslenme, fiziksel etkinlikler ve psikolojik destekle buluşturduklarını ifade eden Nergis, şöyle konuştu:

"Merkezimizde 5 ay gibi kısa bir sürede 301 resmi başvuru aldık. Bu başvurulardan tedavilerine devam eden 211 hastamız toplamda 1026 kilo yani 1 tonun üzerinde kilo verdi. Burada uzman doktor, hemşire, psikolog, fizyoterapist ve diyetisyen kadrosuyla grup eğitimleri, kişiye özel diyet ve modüller uygulayarak hastalarda bilinç değişimini gerçekleştirdik."

Nergis, bir hastanın 5 ayda 27 kilo verdiğine işaret ederek, hastalara bir yıllık program kapsamında doğal yollarla kilo verdirdiklerini aktardı.

Verilen kilolarla hastalarda klinik iyileşme gözlemlediklerini anlatan Nergis, şunları kaydetti:

"Örneğin diyabet hastalarımız ilaçlarını bırakmaya başladılar. Bazı hastalarımız ise ilaç kullanım adedini önemli derecede azaltmış durumdalar. Yine hipertansyon, KOAH ve uyku apnesi gibi pek çok kronik hastalığın gidişatında hastalarımızın verdikleri kilolar ile iyileşme ve rahatlamalarını gördük. Daha önceden görüntüsü ve yaşam tarzı ile sosyal izolasyon yaşayan, çok da toplum önüne çıkmak istemeyen bir hasta grubuna sahiptik. Yavaş yavaş hastalarımızın öz güvenlerinin yerine geldiğini gözlemledik."

"Kilo vermekle birlikte uykum değişti ve rahatladım"

Merkezden yararlanan 56 yaşındaki Kenan Yücel, eskiden yemek yerken bir türlü doymadığını ifade etti.

Tedavi sürecinde iki ayda 15 kilo verdiğine dikkati çeken Yücel, "Eşimle birlikte karar vererek obezite merkezine başvurduk. Çok memnunum. Kilo vermekle birlikte uykum değişti ve rahatladım. Yatmam, kalkmam, yemem ve içmem her şey değişti. Eskiden beden olarak XL giyiyordum şimdi X'i kaldırdık sadece L beden giymeye başladım." diye konuştu.

Hastalardan Sema Gültepe de geçmişte aşırı kilo nedeniyle birçok hastalığa yakalandığına işaret etti.

Merkeze 3 ay önce başvurduğunu anlatan Gültepe, "Uykuda horlama ve kalpte sıkışma gibi hastalıklar aşırı kilolar nedeniyle bende belirlemeye başlamıştı. Obezite merkezine gelerek yaklaşık 22 kilo verdim. İlk geldiğimde 130 kiloydum şimdi ise 108 kiloya düştüm. Hastalıklarımın belirtilerinden bir şey kalmadı. Oldukça rahatladım. Obezite merkezinden çok memnunum. Herkese burayı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.