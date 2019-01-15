Son Dakika Haberleri: Obezite Hakkında Her Şey Bu Söyleşide Konuşulacak

Obezite Hakkında Her Şey Bu Söyleşide Konuşulacak

25 dakika önce

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi bilgilendirme toplantıları "Obezite Hakkında Her Şey" söyleşisi ile devam ediyor.

Obezite Hakkında Her Şey Bu Söyleşide Konuşulacak, System.String[]
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi bilgilendirme toplantıları "Obezite Hakkında Her Şey" söyleşisi ile devam ediyor.

Özel Tekirdağ Yaşam Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mutlu Zeren'in konuk olarak katılacağı söyleşide A'dan Z'ye obezite konusu masaya yatırılacak. 24 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te Süleymanpaşa Kent Konseyi Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek toplantında en önemli kısım ise soru-cevap bölümü olacak.

"Obezite Hakkında Her Şey" söyleşisi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:58 Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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