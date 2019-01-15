Obezite Hakkında Her Şey Bu Söyleşide Konuşulacak
25 dakika önce
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi bilgilendirme toplantıları "Obezite Hakkında Her Şey" söyleşisi ile devam ediyor.
Tekirdağ Süleymanpaşa
Belediyesi bilgilendirme toplantıları "Obezite Hakkında Her Şey" söyleşisi ile devam ediyor.
Özel Tekirdağ Yaşam Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mutlu Zeren'in konuk olarak katılacağı söyleşide A'dan Z'ye obezite konusu masaya yatırılacak. 24 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te Süleymanpaşa Kent Konseyi
Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek toplantında en önemli kısım ise soru-cevap bölümü olacak.
"Obezite Hakkında Her Şey" söyleşisi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:58 Kaynak: İHA
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