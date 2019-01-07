Obezite İle Baş Etmenin 7 Yolu

Obezite çağın en önemli hastalıklarından biri olarak dünyayı ve ülkemizi tehdit etmeye devam ediyor. Fast food tüketiminin artması, düzensiz beslenme ve fiziksel aktivitedeki düşüş obezitenin artmasındaki başlıca nedenler olarak biliniyor. Türkiye'de her 3 kişiden biri obezite ile mücadele ediyor.

Obezite günlük alınması gereken enerjinin harcanan enerjiden fazla olması sonucu vücuttaki yağ oranının artmasıdır. Obezitenin değerlendirilmesinde kullanılan en kolay yöntem olarak bilinen VKİ (Vücut Kitle İndeksi)' ne göre;

Vki:

18-20= Zayıf

20-25= Orta

25-30= Obez

30-35= Aşırı obez olarak değerlendirilmektedir.

Obezite kaderiniz olmasın

Obezitenin başlıca ve değiştirilemez sebeplerinden biri genlerdir. Ancak genetiğin arkasına sığınıp bunu önlenemez gibi görmemek gerekmektedir. Eğer bir kişinin genetiğinde obezite varsa o kişinin beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerekir. Doğru ve dengeli beslenme ile obezitenin önüne geçilebilmektedir. İçerikleriyle sağlığımızı tehdit eden, yüksek kalorili olmaları sebebiyle de obeziteye sebebiyet veren hazır ve yarı hazır gıdaların tüketimini azaltmak oldukça önemlidir.

Fiziksel aktivite çok önemli

Fast food tüketimindeki artışa karşın fiziksel aktivitedeki azalış obeziteyi tetikleyen sebeplerden biridir. Bilgisayar, televizyon gibi teknolojik cihazlara olan bağımlılığın artması ve sosyal hayattaki hareketin azalması karşımıza korkutucu bir tablo çıkarmaktadır. Çocukların ve gençlerin birçoğu artık parklarda oynamak yerine bilgisayar başında vakit geçirmekte ve sanal bir iletişim biçimi benimsemektedir. Bu hareketsizlik ve alışkanlıklar bütünü beraberinde obeziteyi getirmekte ve kısır bir döngü oluşturmaktadır.

Obeziteyle mücadele etmek için bu önerilere kulak verin

Kilonuzu kabullenmeyin. Fazla kilolarınızdan sadece görüntünüz için değil sağlığınız için kurtulmayı hedefleyin.

Beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirerek yanlışlarınızı bulup onları değiştirmeye çalışın. Bu değişiklikleri yapabilmek için gerekirse uzman desteği alın.

Uzmanın önereceği diyete kendinizi hazır hissettiğinizde başlayın.

Kilolarınızdan kurtulmak için acele etmeyin. Kendinize uzun bir süre verin ve kilo vereceğinize inanın.

Diyet yaparken çevrenizdekilerin sizi kötü yönde etkilemesine izin vermeyin. Gerekiyorsa diyet yaptığınızı kimseyle paylaşmayın.

Kilo veremediğiniz zamanlarda diyeti bırakmayı düşünmeyin, aksine bunun çözüm olmayacağını düşünüp sabırlı olmayı deneyin.

Diyet yaparken fiziksel aktivitenizi de artırmaya çalışın. Fakat ben spor yapamıyorum sadece diyetle de kilo veremem diyerek motivasyonunuzu kötü yönde etkilemeyin.