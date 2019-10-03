Son Dakika Haberleri: Obezite ile mücadele için yürüdüler
Son Dakika Güncel Haber

Obezite ile mücadele için yürüdüler

26 dakika önce

Kars'ta, "Çocukluk Çağı Obezitesi" temasıyla Dünya Yürüyüş Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Kars'ta, "Çocukluk Çağı Obezitesi" temasıyla Dünya Yürüyüş Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Tarihi Kars Kalesi'nin eteklerindeki bisiklet yolunda bir araya gelen 500 kişilik grup, Hulusi Ayketin Bulvarı, Eski Erzurum Caddesi ve tarihi Millet Bahçesi'nden geçerek başlangıç noktasına geri döndü.

Ellerinde, obezite ile mücadeleyi anlatan dövizler taşıyan grup yaklaşık 3 kilometre yol yürüyerek 4 bin adım attı.

İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, yürüyüş sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, havanın güzel olması nedeniyle katılımın yüksek olduğunu aktardı.

Durağan yaşantının getirdiği sağlık sorunlarına dikkati çekmeyi amaçladıklarını ifade eden Lazoğlu, şöyle konuştu:

"Obezite ile mücadelede herkese görev düşüyor. Bizler bugün burada sadece farkındalık oluşturmadık. Aynı zamanda toplumu bilinçlendirmek için atığımız her adım, burada bulunan gençlerin ve çocukların da yaşantılarına örnek teşkil edecektir. Obezite ile mücadele çocuk yaşlarda başlar. Sağlık çalışanları olarak her zaman üzerimize düşeni yaparak obezite ile savaşmaya devam edeceğiz. Tarihi Kars Kalesi eteklerinden başlattığımız yürüyüşte 4 bin adım attık."

Obezite ve Metabolik Hastalıklarla Mücadele Şube Sorumlu Hekimi Özlem Yağdıran ise kentin çeşitli noktalarında açtıkları stantlarda vatandaşlara çeşitli hediyeler verdiklerini aktardı.

Yürüyüşün ardından etkinliğe katılanlara elma ikram edildi.

Obezite ile mücadele için yürüdüler

Çocukluk, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski BDP milletvekili Ufuk Uras: 31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi'ne oy verdim
WhatsApp'ta yeni sistem açığı! GIF'lere dikkat edin İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı: Sağanak geliyor İETT tarihinde bir ilk! Kadın şoför alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 21:25:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Obezite ile mücadele için yürüdüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]