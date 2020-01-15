Obezite ile mücadele TBMM alt komisyonunda ele alınıyor - Son Dakika
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Obezite ile mücadele TBMM alt komisyonunda ele alınıyor

6 saat önce

Dr. Ender Saraç, kahvaltı ile ilgili tartışmalar konusunda, "Acıkmadan yeme kısmına katılıyorum.

Obezite ile mücadele TBMM alt komisyonunda ele alınıyor, System.String[]

Dr. Ender Saraç, kahvaltı ile ilgili tartışmalar konusunda, "Acıkmadan yeme kısmına katılıyorum. Ama kahvaltı tüm dünyada en önemli öğündür. Binlerce yıldır çok sevdiğim bir deyiş var; 'Kahvaltıyı kral gibi, öğlen yemeğini prens gibi, akşam yemeğini fakir gibi yiyin.' Bizim klasik kahvaltı değil, hamur işleri, simitler, börekler değil, daha çok protein ağırlıklı, yumurta, özellikle çökelek gibi bol D vitaminli, kalsiyumlu peynir, bol yeşillik üstüne limon sıkarak olmazsa olmazımız" dedi.


TBMM Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu toplandı. Komisyonda sunum yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç ile Tıbbi Biyoloji ve Genetik Uzmanı Doç. Dr. Emel Ergül dinlenildi. Saraç ve Ergül, komisyon toplantı öncesinde gazetecilerin kahvaltıya yönelik sorularını cevapladı. Dr. Ender Saraç, kahvaltıya yönelik olarak, "Acıkmadan yeme kısmına katılıyorum. Ama kahvaltı tüm dünyada en önemli öğündür. Binlerce yıldır çok sevdiğim bir deyiş var; 'Kahvaltıyı kral gibi, öğlen yemeğini prens gibi, akşam yemeğini fakir gibi yiyin.' Bizim klasik kahvaltı değil, hamur işleri, simitler, börekler değil, daha çok protein ağırlıklı, yumurta, özellikle çökelek gibi bol D vitaminli, kalsiyumlu peynir, bol yeşillik üstüne limon sıkarak olmazsa olmazımız. Zeytinyağ, yanında alkali yüksek çay, tercihimiz yeşil çay. Bence kahvaltıdan vazgeçmeyelim" dedi.


Kahvaltı edip etmediğine yönelik soruya Saraç, "Ekşi mayalı bir dilim ekmek, yeşillik, bolca zeytin, az yağlı çökelek peyniri yedim" yanıtını verdi.


Saraç, "Kahvaltıda hamur işleri, şeker, glisemik endeksi yüksek bir kahvaltıdan bahsetmiyorum. Tarhana çorbaları, mercimek çorbası haftada iki kere öneriyorum" şeklinde konuştu.


İdeal öğüne yönelik soruya Saraç, "Günde iki öğün. Çok çalıştığım, spor yaptığım günler haricinde iki öğün beslenirim. Geç bir kahvaltı, erken bir akşam yemeği, 16 saat açlığa katılıyorum. Geleneksel orucu da yapıyorum. Bence iki öğün beslenebiliriz" diye konuştu.


Saraç, kışın akşam yemeğinin saat 18.30, 19.00, yazın ise 19.30-20.00'den geç yenmemesi gerektiğini söyledi. Saraç, kahvaltı yaptığını söyleyerek, "Kahvaltı yapmadan asla evden çıkmam. Kahvaltıyı önemli bulunuyorum. Kahvaltıda demlenmiş çay, bal, ekmek" ifadelerini kullandı.


Doç. Dr. Emel Ergül ise, kahvaltı konusunda, "Kesinlikle kahvaltı gereklidir. Acıkmadan kahvaltı yapmak doğru değil. Acıkmış olmanız gerekiyor, otomasyon değil, gerçekten açlık hissetmeniz gerekiyor. Çok aç değilseniz gerekli değil" şeklinde konuştu. - ANKARA

Ender Saraç, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:43 Kaynak: İHA
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