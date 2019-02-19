Obezite ile Mücadelede Gençler de Rol Alacak

Sağlık Bakanlığı, obezite ile mücadelede üniversite öğrencilerinin yer alacağı yeni bir iletişim kampanyası başlattı.

Sağlık Bakanlığı, obezite ile mücadelede üniversite öğrencilerinin yer alacağı yeni bir iletişim kampanyası başlattı. Kampanyada yer alacak öğrenciler, obezite ile mücadele konusunda, broşür, afiş gibi materyallerin yanı sıra slogan hazırlayacak.



Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Arter Reklam Ajansı arasında "İletişim Kampanyası Hazırlama Projesi" iş birliği protokolü imzalandı.



Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen imza törenine, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Ümran Benli, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar ve Arter Reklam Ajansı Başkan Yardımcısı Fatih Olçok katıldı.



Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Ümran Benli yaptığı konuşmada, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olduğunu ifade ederek, "Okula başladığımız zaman kısıtlı imkanlarla gazete çıkarmaya çalışırdık. Teoride öğrendiğiniz şeyi pratiğe çevirmediğiniz zaman çok anlamlı olmuyor." dedi.



Mezun olduktan sonra halkla ilişkiler alanında çalışma fırsatı bulduğunu ifade eden Benli, iletişim fakültesi öğrencilerinin imkanlarının çok iyi olduğunu, teorik bilgileri sahada hemen uygulama şansı bulduklarını dile getirdi.



Benli, sözlerine şöyle sürdürdü:



"Amatör ruhların çok daha güzel şeyler üreteceğine inanan bir insanım. Bir iş profesyonelliğe döndüğü zaman orada bir ruh eksikliği oluyor. Proje kapsamında, çok güzel şeyler çıkacağına eminim. Gençlerin heyecanı ve güzelliği bu projeye de yansıyacaktır."



"Üniversite dışa açılmalı"



Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, daha önce de öğrencilerin yer aldığı bir kampanyaya imza attıklarını belirterek, öğrencilerin projeye önemli katkıları olacağını, aynı zamanda saha tecrübesi kazanacaklarını söyledi.



Üniversitelerin dışa açılması gerektiğini ifade eden Avşar, salondaki gençlere şöyle seslendi:



"Sizler mezun olduktan sonra ülkemize, insanlarımıza daha iyi hizmet verecek alanlar bulabilmelisiniz. Hepiniz pırıl pırıl, çok nitelikli gençlersiniz. Eserleriniz ortaya çıktığı takdirde görüyorum ki başaramayacağınız hiçbir şey yok. İçinizdeki cevheri yansıtacağımız ortamları oluşturduğumuzda gürül gürül akıyorsunuz. Fakültemiz, iletişim fakülteleri arasında ilk defa sağlık iletişimi dersi açmış bir fakültedir. İlk defa sağlık haberciliği dersi açmıştır."



"Erol Olçok da gençler ve sektör arasında köprü oluştururdu"



Arter Reklam Ajansı Başkan Yardımcısı Fatih Olçok da konuşmasında, farklı sektörlerde büyük reklam kampanyalarına imza attıklarını belirterek, sürdürülebilir ve çok yönlü bir iletişim politikası izlediklerini söyledi.



Olçok, şunları kaydetti:



"Ajansımızın kurucusu ve isim babası olan 15 Temmuz'da şehit düşen rahmetli amcam Erol Olçok da gençler ve sektör arasında bir köprü oluşturmayı amaçlıyor, zaman zaman da bunu dile getiriyordu. Gençlerin sektöre getireceği yeni bakış açılarına güveniyordu. Biz de misyonu devam ettirmeye çalışıyoruz. Biz gençlerle tecrübelerimizi paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz."



Konuşmalarından ardından Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Ümran Benli, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar ve Arter Reklam Ajansı Başkan Yardımcısı Fatih Olçok "İletişim Kampanyası Hazırlama Projesi" protokolünü imzaladı.



"Öğrenciler 6 hafta eğitim alacak"



Proje kapsamında, Ajans tarafından Üniversite öğrencilerine "360 Derece İletişim Kampanyası Hazırlama" eğitimi verilecek. Kampanya kapsamında, öğrenciler 6 hafta boyunca haftada iki saat olacak şekilde eğitim alacak.



Gruplar, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün vereceği bilgi notu doğrultusunda, "Obezite ile Mücadele" temalı iletişim kampanyası hazırlayacak. Hazırlanan kampanyalar değerlendirme heyeti tarafından seçilecek.

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