Obezite ile mücadelede "Medicana" yöntemi - Son Dakika

Obezite ile mücadelede "Medicana" yöntemi

07.01.2021 13:09
Obezite ile mücadelede

Medicana International İstanbul Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebubekir Şenateş, "Dünyada ve Türkiye'de en çok 6 aylık balon tipi kullanılmaktadır.

Medicana International İstanbul Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebubekir Şenateş, "Dünyada ve Türkiye'de en çok 6 aylık balon tipi kullanılmaktadır. Bu tipte endoskopik yöntemle balonun midenin içine yerleştirildikten sonra, metilen mavisi ile boyalı izotonik serum ile (400-700 ml) şişirildikten sonra işlem sonlandırılır." dedi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şenateş, değişik tipte mide balonlarının mevcut olduğunu, 6 aylık olan ayarlanabilen (12 aylık), endoskopik işlem gerekmeden hasta tarafında yutulabilen balon tiplerinin olduğunu belirtti.

Şenateş,"Daha önce mide ameliyatı geçirenlerde, hamile olanlar veya hamile kalmayı planlayanlarda, üst sindirim sisteminde aktif kanayan lezyon olanlarda, kanama-pıhtılaşma bozukluğu olan hematoloji hastalarında, endoskopi yapılamayan hastalarda, alkol bağımlılarında, ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda uygulanmaz." yorumunu yaptı.

Dünyada ve Türkiye'de en çok 6 aylık balon tipi kullanıldığını belirten Şenateş, "Bu tipte endoskopik yöntemle balonun midenin içine yerleştirildikten sonra, metilen mavisi ile boyalı izotonik serum ile (400-700 ml) şişirildikten sonra işlem sonlandırılır. 6 ay sonra, yine çok kısa, kolay, ameliyat ve/ya yatış gerektirmeyen, ağrısız bir şekilde endoskopik yöntemle çıkarılır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şenateş şunları kaydetti:

"Endoskopik balon yöntemiyle, total vücut ağırlığının yüzde 10-18'i kadar kilo verilebilir. Ancak verilebilen toplam vücut ağırlığı, kişiye ait faktörler, motivasyon, balon tipine göre değişebilir. Balon mideye yerleştirildikten sonra, özellikle ilk hafta içinde bulantı, kusma, geğirme, reflü, kabızlık görülebilir. Bu yan etkiler, uygun ilaçlarla ortadan kaldırılabilir. Endoskopik mide balonu, obezite ile mücadele yöntemlerinden birisidir. Obezite günümüzde tüm dünyada 1,4 milyardan fazla kişiyi etkiler. Obezite diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalıklarına yol açar. Yüzde 5-10 kadar kilo kaybı, diyabet ve obezite ile ilişkili hastalıkların gelişimini önleyebilir veya geciktirebilir.

Obezite ile mücadelede, elimizde etkili ve güvenli yöntem sayısı kısıtlıdır. Bariyatrik cerrahinin etkinliği bilinse de, her hastada (özellikle Sınıf I hasta olarak adlandırılan BKİ 30-35 kg/m2 arasında olan) hastalarda; invaziv bir yöntem olması, maliyet ve ömür boyu sürecek yan etki potansiyeli nedeniyle uygulanamaz. Endoskopik balon uygulaması güvenli, etkili, ameliyat gerektirmeyen, yan etkisi olmayan, geçici, 15 dakika gibi kısa sürede uygulanabilen, hastaneye yatış gerektirmeyen bir yöntemdir. Endoskopik mide balonu, BKİ 27-35 kg/m2 arasında olan hastalarda obezite ile mücadelede uygulanabilir. BKİ daha yüksek olan ancak cerrahi açıdan uygun olmayan, ya da cerrahiden korkan veya cerrahinin yan etki riskinden korkan hastalara uygulanabilir. BKİ 50 kg/m2 olan hastalarda da, obeziteye bağlı anestezi komplikasyonlarının önlenmesi amacıyla cerrahi öncesi uygulanabilir."

Gastroenteroloji bölümü, İstanbul, Türkiye, Obezite, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Obezite ile mücadelede 'Medicana' yöntemi - Son Dakika Ekonomi


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