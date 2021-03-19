Obezite kolon kanseri oluşumunda etkin rol alıyor - Son Dakika

Obezite kolon kanseri oluşumunda etkin rol alıyor

19.03.2021 02:36

Obezite kolon kanseri oluşumunda etkin rol alıyor Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik: "Kolon kanserine karşı aşırı tütsülenmiş, tuzlanmış gibi işlenmiş et tüketiminden uzak durmak gerekiyor" Acıbadem Kayseri Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr.

Obezite kolon kanseri oluşumunda etkin rol alıyor

Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik:

"Kolon kanserine karşı aşırı tütsülenmiş, tuzlanmış gibi işlenmiş et tüketiminden uzak durmak gerekiyor"

KAYSERİ - Acıbadem Kayseri Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik, kolon kanseri ile ilgili, "Kolon kanserine karşı aşırı tütsülenmiş, tuzlanmış gibi işlenmiş et tüketiminden uzak durmak gerekiyor" dedi.

40 yaş üstündeki vatandaşların özellikle daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik, "Kolon kanseri, ince bağırsağın bitiminden makata kadar ilerleyen, kalın bağırsak dediğimiz kısımdan gelişen kanserdir. Erkekte ve kadında 3. sırada yer almaktadır. Yeni ve başarılı tedavi yöntemleri sayesinde de oldukça başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Kolon kanserleri tarama yöntemleriyle tespit edilebildiği için, erken teşhisi mümkün, ancak hastaların bunu bilmesinde fayda var. Özellikle 40 yaşını geçen hastaların kolon kanseri açısından takip programında olmasında fayda var. Eğer ailede kolon ya da rektum gibi kanser hikayesi varsa, bu hastaların daha dikkatli olması gerekiyor" dedi.

"Düşük doz aspirin kolon kanserini önlemek adına önemli"

Büyükçelik, az miktarda aspirinin kolon polipleri ve kolon kanserini önlemek adına önemli olduğunu söyleyerek, "Kolon kanserinin tanınmasında gaitada gizli kan taraması isimli çok kolay bir test var. 40 yaşın üstündeki bireylerde, farklı günlerde 3 defa yapılan testlerde eğer pozitif çıkarsa daha detaylı taramaya girmekte fayda var. Sigmoidoskopi ve kolonoskopi gibi tetkiklere geçmek lazım. Hastada makaddan kanama oluyorsa, ağırsak alışkanlıkları giderek değişiyorsa ki bunlar zaman zaman ishal ve kabızlık olabilir. Kramp şeklinde karın ağrıları oluyorsa, kilo kaybı varsa bu durumlarda kolon kanseri açısından dikkatli olmak lazım ve tarama programına almak lazım bu hasta grubunu. Kolon kanseri erken tanınabildiği gibi bir takım tedbirlerle de önlenebilir. Örneğin 40 yaşından sonra düşük doz aspirin kullanmak, kolon kanseri ve kolonda gelişecek olan polipleri önlemek açısından önemli bir uygulama olarak düşünülebilir" ifadelerini kullandı.

"Obezite kolon kanseri gelişiminde risk faktörü"

Kolon kanserinde kilo almanın da risk faktörü olduğunu ve özellikle kırmızı et tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kolon kanserini önlemede yaşamla ilgili değişikler de yapılabilir. Özellikle obezite kolon kanseri gelişimi için bir risk faktörü. Diğer taraftan sigara içimi de kolon kanseri için bir zemin hazırlamakta. Hazırlanan besinlerin kompozisyonları, hazırlanma şekilleri de önemli. Özellikle yakılarak, kavrularak hazırlanan besinler, kolon kanseri gelişimi için risk faktörü oluşturuyor. Hareket, kolon kanserini önlemede önemli bir parametre ve bu nedenle insanların mutlaka hareketli yaşamı ve düzenli olarak hareket etmeyi alışkanlık haline getirmeleri gerekiyor. Biz bunu özellikle şu şekilde vurguluyoruz, haftalık 3.5-4 saatlik tempolu hareket bizim için yetiyor. Her gün yapabilirler, haftada 3 gün yapabilirler. Her gün yaparlarsa yarım saat, haftada 3 gün yaparlarsa 1'er saat tempolu yürüyüşler yapılabilir. Özellikle kolon kanserini önlemede lifli gıda tüketimini de vurgulamak gerekiyor. Hem bağırsak sağlığı açısından hem de kolon kanserinin gelişimini önlemek açısından çok önemli. Mevsimine uygun bol miktarda sebze tüketimini arttırmamız lazım. Obeziteden kaçınmamız, hareketi yaşamımızın bir parçası haline getirmemiz ve sigara tüketiminden uzak durmamız lazım. Kalsiyum tüketimini de vurgulamakta fayda var. Özellikle evde mayalanan yoğurtların tüketimi ki laktat açısından oldukça zengin oluyor bu mayalanan yoğurtlar ve kolon kanseri gelişimi açısından da önemli bir koruyucu özelliğe sahip. Kırmızı et tüketiminde ise, etin nasıl hazırlandığı ve tüketildiği de önemli. Mümkün olduğu kadar yağlı, mangalda yapılan, kavrulan ve yakılan kırmızı et ve işlenmiş et tüketiminden mümkün olduğunca uzak durmak lazım. Kebap türü şeyler de kolon kanserinin gelişimi açısından önemli risk faktörü ve bunların tüketimini de mümkün olduğu kadar yaşam içerisinde azaltmak gerekiyor."

Obezite kolon kanseri oluşumunda etkin rol alıyor
Obezite kolon kanseri oluşumunda etkin rol alıyor
Obezite kolon kanseri oluşumunda etkin rol alıyor
Obezite kolon kanseri oluşumunda etkin rol alıyor

Kayseri, Obezite, Sigara, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Obezite kolon kanseri oluşumunda etkin rol alıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Beşiktaş'tan çok sert "Kara Perşembe" açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu 14 yaşındaki kıza inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim
İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor         
00:29
Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı         
23:50
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor         
23:34
Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti         
23:00
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda         
18:46
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti         
12:08
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 03:21:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Obezite kolon kanseri oluşumunda etkin rol alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei