Son Dakika Haberleri: Obezite Kongresi: Türkiye obezitede Avrupa'da birinci sırada
Son Dakika Dünya Obezite Kongresi: Türkiye obezitede Avrupa'da birinci sırada - Son Dakika Dünya

Obezite Kongresi: Türkiye obezitede Avrupa'da birinci sırada

6 saat önce

Türkiye OECD verilerine göre Suudi Arabistan ve ABD’nin ardından obezite yaygınlığında 3. sırada.

Obezite Kongresi: Türkiye obezitede Avrupa'da birinci sırada, System.String[]

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne göre (OECD) üye ülkelerde gelecek 30 yıl içinde yaklaşık 90 milyon kişi obezite sorunu yüzünden hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Türkiye OECD verilerine göre Suudi Arabistan ve ABD'nin ardından obezite yaygınlığında 3. sırada.


10. Ulusal Obezite Kongresi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kaya ise Türkiye'nin şişmanlık konusunda Avrupa şampiyonu olduğunu belirterek, "Türkiye'de erişkinlerde her 3 kişiden biri obez. Dünyada 650 milyon obez, 1 milyar 9 milyon aşırı kilolu var. Türkiye'de erişkin nüfusunun 20 milyonu obez, bundan daha fazlası aşırı kilolu. Erişkin nüfusun yüzde 60-65'i aşırı kilolu ve obez. Acil eylem planları oluşturmak gerekiyor." dedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Suudi Arabistan, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
Kurtulmuş: "Seçim vaktinde yapılacak" AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir Garry Rodrigues transferinde taksitleri ödemeyen Al Ittihad'a FIFA'dan transfer yasağı gelebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 22:13:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Obezite Kongresi: Türkiye obezitede Avrupa'da birinci sırada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]