Obezite Merkezi'nde 1 ton kilo verdiler

Obezite Merkezi'nde 1 ton kilo verdiler Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Ferudun Ruşen Keskin: "Şu ana kadar merkezimize gelen 185 kişi ile 1 tona yakın kilo verilmiştir"ISPARTA - Isparta Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıl önce kurulan Obezite Merkezi'nde fazla kilolarından kurtularak sağlıklı...

Obezite Merkezi'nde 1 ton kilo verdiler

Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Ferudun Ruşen Keskin: "Şu ana kadar merkezimize gelen 185 kişi ile 1 tona yakın kilo verilmiştir"

ISPARTA - Isparta Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıl önce kurulan Obezite Merkezi'nde fazla kilolarından kurtularak sağlıklı bir yaşama kavuşan 185 kişi, geçen sürede toplam 1 tonluk kilodan kurtuldu. "Obezite çağımızın hastalığıdır" diyen Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Ferudun Ruşen Keskin, "Hastanemizde yaklaşık 11 ay önce kurulan Obezite Merkezimizde şu ana kadar 185 kişide 1 tona yakın kilo verilmiştir" dedi.

Hastanedeki Obezite Merkezi'nde gerçekleştirilen uygulamalara katılarak 6 modülü tamamlayan hastalar, başarı sıralamalarına göre sertifika verilerek ödüllendirildi.

"Şu ana kadar merkezimize gelen 185 kişi ile 1 tona yakın kilo verilmiştir"

Merkezde yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Ferudun Ruşen Keskin, "Isparta Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 11 ay önce açtığımız Obezite kilniğimiz, şu ana kadar yaklaşık 356 hastaya hizmet vermektedir. Hastalarımızdan yaklaşık 56 kişi ilk 6 modülü bitirmiş olup, koruma programına geçmişlerdir. Şu ana kadar yaklaşık 185 kişide 1 tona yakın kilo verilmiştir. Obezite, çağımızın hastalığıdır. Bu nedenle Isparta Şehir Hastanesi olarak, özellikle bu konuda halkı bilinçlendirmek adına 11 ay önce başladığımız bu programda iyi sonuçlar almış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bir yaşama kavuştular

Hastaneye başvuru yaptıklarında mutsuz, fazla kilolara sahip ve ağır yaşam standartlarında olduklarını kaydeden hastalar ise psikolog, fizyoterapist, diyetisyen ve diğer görevliler sayesinde sağlıklı ve zinde bir yaşama ulaştıklarını anlattılar.

Hastaların çoğu eşleriyle birlikte geldikleri merkezde, tatlı rekabet ortamında sağlıklarına kavuşarak, yasaklar olmadan rahat kilo vermenin tadını çıkardıklarını ifade ettiler.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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