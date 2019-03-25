Obezite Nasıl Önlenebilir?
1 saat önce
Gentest Enstitüsü Nutrigenetik diyetisyeni Cansu Gülerçin, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Gentest Enstitüsü Nutrigenetik diyetisyeni Cansu Gülerçin, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Ülkemizde her 3 ölümden birinin kalp krizi, ölümlerin ikinci nedeni ise kanserler diyen Gülerçin, diyabetli hasta sayısının ise 14 milyonun üzerinde olduğuna dikkat çekti. Tüm bu rahatsızlıkların başlıca nedeninin obezite olduğunun altını çizen Cansu Gülerçin, Gentest bünyesinde uyguladıkları yöntemler ile obezite hastalarına nasıl umut olacaklarını anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:32
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