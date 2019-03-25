Obezite Nasıl Önlenebilir?

Gentest Enstitüsü Nutrigenetik diyetisyeni Cansu Gülerçin, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Gentest Enstitüsü Nutrigenetik diyetisyeni Cansu Gülerçin, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



Ülkemizde her 3 ölümden birinin kalp krizi, ölümlerin ikinci nedeni ise kanserler diyen Gülerçin, diyabetli hasta sayısının ise 14 milyonun üzerinde olduğuna dikkat çekti. Tüm bu rahatsızlıkların başlıca nedeninin obezite olduğunun altını çizen Cansu Gülerçin, Gentest bünyesinde uyguladıkları yöntemler ile obezite hastalarına nasıl umut olacaklarını anlattı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Kılıçdaroğlu'nun İdam Edilmesini İsteyen Akit Muhabiri Mehmet Özmen, Kovuldu!

İstanbullu Gelin'in Son Bölümündeki Mantık Hatası, İzleyenlere Yok Artık Dedirtti

Müge Anlı'ya Katılan Katil Zanlısı İşlediği Cinayetin Korkunç Detaylarını Anlattı

AB Komisyonu Nike'a 12,5 Milyon Euro Ceza Kesti