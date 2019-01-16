Obezite Okulunda İlk Ders Yapıldı
56 dakika önce
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki "Obezite Okulunda" ilk ders yapıldı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki "Obezite Okulunda" ilk ders yapıldı.
Merkez tarafından Ocak-Nisan 2019 tarihleri arasında yapılması planlanan 6 dersten ilki 15 Ocak Salı günü gerçekleştirildi. Obezite veya şişmanlığın ne demek olduğu, obezitenin dünyada, ülkemizde ve Zonguldak'taki sıklığı ile nedenlerinin Merkez Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu tarafından anlatıldığı ilk ders, soru ve cevap bölümü ile tamamlandı. "Obezite Okulu" Ocak-Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:07 Kaynak: İHA
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