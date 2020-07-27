Obezite ve şekerden kurtulmak için Almanya'dan Samsun'a geldi - Son Dakika

Obezite ve şekerden kurtulmak için Almanya'dan Samsun'a geldi

SAMSUN - Almanya'nın Dortmund şehrinde yaşayan 3 çocuk annesi Özlem Aydın (31), şeker hastalığından ve obezite rahatsızlığından kurtulmak için Samsun'a geldi.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi'ni tercih eden Aydın'a Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş tarafından gastrik by-pass ameliyatı uygulandı. Yapılan ameliyat ile daha büyük rahatsızlıklara sebep olabilecek bu iki hastalıktan kurtulacak olan Özlem Aydın, hedeflediği kiloya ulaşmak için de ilk adımı atmış oldu.

Opr. Dr. Volkan Kınaş, "Obezite malum kanserden bağışıklık sistemi rahatsızlıklarına kadar sırt, diz, bel ağrılarından kardiyak hastalıklara, kalp, karaciğer, akciğer hastalıklarına ve damar hastalıklarına kadar birçok hastalığın öncüsü konumunda. Hepsinden önce bir halk sağlığı problemi. Özlem hanım da bu hastalarımızdan bir tanesi. Kendisi bize yurt dışından geldi. Hastamıza uygulamış olduğumuz gastrik by-pass sonrasında hastamız hem kilolarından kurtulacak hem de şeker hastalığından ve şeker hastalığına bağlı kullanmış olduğu ilaçlardan kurtulacak" dedi.

Özlem Aydın, "Benim babam burada şeker ameliyatı oldu. Kendisi yaklaşık 6 ay oldu şekeri yok. Geçti. Ben de şeker hastasıyım. İlk önce obezitem, sonra da şeker hastalığı yüzünden yola çıktım. Çarşamba günü ameliyat oldum. Çok şükür çok mutluyum. İlk günü zor geçti. Ondan sonraki günler yürümeye başladım. Her şeyi kendim yapmaya başladım. Benim gibi korkan herkese korkmayın ve gelin demek isterim. Çünkü güzel ve iyi sonuçlara ulaşacağıma inanıyorum. Burada 90 kilo çıktım, 60 kiloyu hedefliyorum" diye konuştu.