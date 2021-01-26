"Obezitede Ayrımcılık ve Damgalama" konulu araştırma yayımlandı - Son Dakika

Ankara Üniversitesi (AÜ) tarafından yapılan "Obezitede Ayrımcılık ve Damgalama" konulu araştırma yayımlandı.

AÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Sezgin koordinatörlüğünde, Araştırma Görevlisi İlkin Esen Yıldırım ve gazeteci-yazar Yeşim Sert Karaaslan tarafından "Obezitede Ayrımcılık ve Damgalama" konulu araştırma yapıldı.

Obeziteli bireylerin "eğitim ve iş hayatı", "sosyal yaşam", "sağlık hizmeti alma" ile "medyada temsil" konularında karşılaştıkları sorunlara odaklanılan çalışmada, duygularını, düşüncelerini ve tecrübelerini paylaşan katılımcıların, gündelik yaşamda fiziksel olanakların kısıtlılığından psikolojik baskıların yarattığı çıkmazlara kadar yaşadıkları sıkıntılar tüm yönleriyle ortaya konuldu.

Araştırma, "Rolüm Ağır" adıyla kitap olarak yayımlandı.

"Çözüm olarak düşünülen çalışmalar ayrımcı ve damgalayıcı söylemleri yeniden üretiyor"

Araştırma ekibince kitaba ilişkin yapılan yazılı açıklamada, toplumda farklı olana karşı sergilenen önyargılı davranışlara obeziteli bireylerin de maruz kaldığı aktarıldı.

Bu bireylerin obezitenin yanı sıra obezite nedeniyle ortaya çıkan farklı sağlık sorunlarıyla da mücadele ettiği vurgulanan açıklamada, söz konusu kişilerin toplumsal baskı sebebiyle psikolojik olarak da etkilendiğinin altı çizildi.

Çözüm olarak düşünülen çalışmaların, ayrımcı ve damgalayıcı söylemleri yeniden ürettiğini aktarılan açıklamada, "Obeziteli bireyler görünmez olmaktan da dikkatlerin üzerlerinde olmasından da yorulmuş durumdalar. Yaşadıkları hak ihlallerinin toplum tarafından fark edilmesine ve bu durumun önlenmesine yönelik olarak eğitim, iş, sağlık ve medya alanlarında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Her vatandaşın sahip olduğu temel haklara obeziteli bireylerin de kolaylıkla ulaşabilmesi için eşitlikçi bir politika gözetilmesi önemlidir." ifadelerine yer verildi.

"Çalışmanın, bundan sonrakilere ışık tutacağı inancındayım"

AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, fiziksel imkanların kısıtlılığı ve psikolojik baskıların yarattığı çıkmazlardan sıkıntı duyan katılımcıların, benzer sorunları yaşayanların sesi olduğunu belirterek, "Bu özelliğiyle de Türkiye'de bir ilk olan bu çalışmanın bundan sonraki çalışmalara ışık tutacağı ve yeni fikirler konusunda teşvik edici olacağı inancındayım." açıklamasında bulundu.

Kitabın yazarları, çalışmada, obeziteli bireylerin birer sayı ve istatistik olarak tanımlandığı araştırmalardan farklı bir noktaya odaklanıldığını, obeziteli bireylerin damgalanması, ötekileştirilmesi ve toplumdan dışlanmasının temel hak ve hizmetlere ulaşmaları konusunda engel oluşturduğunu kaydetti.

Bu kişilerin mevcut sorunlarını çözemedikleri gibi daha fazla içe kapanarak kendilerini toplumdan izole ettiğini belirten yazarlarca, "Pek çok alanda farklı sorunlarla mücadele etmek zorunda kalan obeziteli bireyler, seslerinin duyulmasına ihtiyaç duyuyor. Biz bu çalışmadan yola çıkarak hazırladığımız kitapta hem obeziteye farklı bir açıdan bakmayı hem de obeziteyle ilgili toplumsal bir farkındalık yaratmayı amaçladık." değerlendirmesinde bulunuldu.