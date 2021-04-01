Obezitede iğne tedavisiyle 20 kilo verilebiliyor - Son Dakika

Obezitede iğne tedavisiyle 20 kilo verilebiliyor

01.04.2021 13:53
Obezitede iğne tedavisiyle 20 kilo verilebiliyor, System.String[]

Medicana Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Alihan Oral, obezite tedavisinde kullanılan (deri altı) iğne yöntemi ile birkaç ayda büyük miktarda kilo vermenin mümkün olduğunu belirterek, "İğne tedavisi ile hastalarımız hem girişim olmadan ameliyatsız bir şekilde hem...

Medicana Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Alihan Oral, obezite tedavisinde kullanılan (deri altı) iğne yöntemi ile birkaç ayda büyük miktarda kilo vermenin mümkün olduğunu belirterek, "İğne tedavisi ile hastalarımız hem girişim olmadan ameliyatsız bir şekilde hem de çok fazla yan etki olmadan ideal kilolarına kavuşabilmektedir. Aslında bir şeker ilacı olan bu ilaç mide boşalmasını yavaşlatarak ve iştahı azaltarak kişinin zayıflamasına yardımcı olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamada Oral, iğne ile obezite tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Obezitenin cerrahi tedavinin yanı sıra iğne ile de tedavi edilebildiğini belirten Oral, son birkaç yıldır obezite tedavisi ile alakalı gelişmelerin hız kazandığını ifade ederek, "Daha önce tablet tedavileri verilirken günümüzde mide balonu, mide botoksu ve subkutan (deri altı) iğne tedavileri de başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Artık daha çok tecrübeye sahip olduğumuz bu tedavi şekillerinden iğne tedavisi ile hastalarımız hem girişim olmadan ameliyatsız bir şekilde hem de çok fazla yan etki olmadan ideal kilolarına kavuşabilmektedir. Aslında bir şeker ilacı olan bu ilaç mide boşalmasını yavaşlatarak ve iştahı azaltarak kişinin zayıflamasına yardımcı olmaktadır. Uygun obez hastalarda kullanıldığında oldukça başarılı bir zayıflama yöntemidir." bilgilerini verdi.

İlaç insülin iğnesi gibi toplamda 6 ay boyunca her gün kullanılıyor

Oral, bu iğnenin genel olarak vücut-kitle endeksi (BMI) 30'un üzerinde olan veya 27 ve üzerinde eşlik eden kronik hastalığı olan kişilerde uygulanabildiğini belirterek, şunları aktardı:

"Bu kronik rahatsızlıklardan bazıları kardiyovasküler hastalık, diyabet, hipertansiyon ya da kalp krizi hikayesi olabilmektedir.

İlaç insülin iğnesi gibi toplamda 6 ay boyunca her gün kullanılıyor. Günde 1 kez uygulanıyor. İlacın dozu haftadan haftaya yavaş yavaş arttırılıyor. İlaç iştahı keserek mideyi yavaşlatıyor ve tokluk hissi veriyor. Fakat hastalar mutlaka bu ilacı 6 ay kullanmalıdır diyemeyiz. Hasta, örneğin 3 ayda ideal kilosuna ulaşıyorsa ilaç kullanımını kesebilmektedir."

"Zayıflama miktarı hastadan hastaya değişiyor"

Oral, hastaların iğneyi kullanmaya başladıktan sonra iştahlarının kesilmeye başladığını net bir şekilde görebildiğini ifade ederek, 2-3 ay içerisinde 20 kilo verebilen hastalara şahit olduğunu kaydetti.

Oral, "Hasta zaten kullandığı ilk haftadan itibaren zayıflamaya başlıyor. Zayıflama miktarı hastadan hastaya değişiyor. Bazı hastalarda ilk haftalarda çok kilo verilebilirken bazılarında ise tedavinin sonlarına doğru kilo verme hızlanıyor. İlaç bırakılırken birden kesilebilmektedir." bilgisini verdi.

"İlaç sonrası yemek düzeni kazanılıyor"

"Fakat şunun anlaşılması gerekir, bu bir yol arkadaşıdır. Yani tedavi alan hasta, ilaçla birlikte kilo verirken edindiği yemek düzeni alışkanlığını ilaçtan sonra da sürdürmelidir. Zaten beden bu noktada 6 ay içerisinde bu yeme düzenine alışacaktır ama hasta ilaçtan sonra tekrar eski alışkanlıklarına dönerse verdiği kiloları kaçınılmaz bir şekilde alacaktır. İlaç, hastanın yemesi durumunda kalıcı bir etki bırakmamaktadır. Burada önemli olan kilo veremeyen kişilere kilo verdirip onları bu sağlıklı beslenme düzenine alıştırabilmektir."

"Obezite tedavi edildiğinde birçok metabolik hastalığın önüne geçilir"

Oral, obezitenin hayati tehlikeye sebep olan birçok hastalığa yol açtığını belirterek, bu tedavinin dolaylı olarak birçok hastalığın da önüne geçtiğini kaydetti. Obezitenin dünyada görülme sıklığının her yıl giderek arttığını aktaran Oral, obezitenin birçok hastalıkla ilişkisi bulunduğunu ve birçok hastalığın gidişatını kötüleştirebildiğini ifade etti.

Obezite ile ilgili hastalıklara bakıldığında; diyabet ve İnsülin direnci, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, felç (inme), kanserler ve astımın öne çıktığını aktaran Alihan Oral, şöyle devam etti:

"Obezitenin tanısı beden kütle endeksi ile konur. BMI'ya göre kişinin durumu şöyle belirlenir: BMI'si 18,5 altı olanlar zayıf, 18,6-24,9 arası normal, 25-29,9 arası fazla kilolu, 30-34,9 arası obez, 35-39,9 arası ciddi obez ve 40 üzeri morbid obez olarak değerlendirilir.

Obezitenin tedavisi, obezite tedavi edildiğinde birçok metabolik hastalığın veya kanserin önüne geçileceğinden halk sağlığı açısından çok önemli yer tutmaktadır. Diyet, yaşam tarzı değişikliği, hareketli yaşam ve egzersiz bazen yeterli olmamaktadır. Bu aşamada medikal tedaviler yardımcı olabilmektedir. Cerrahi işlem olmadan medikal tedaviler yardımıyla da hastalar kilo verebilmekte ve sağlıklı kilolarına dönebilmektedirler."

Medicana Bahçelievler Hastanesi, Öğretim Üyesi, Obezite, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Obezitede iğne tedavisiyle 20 kilo verilebiliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar Bakan Selçuk'tan Bakan Selçuk'tan "Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde" çağrısına yanıt: Ben de istiyorum ama adımlarımızı sizleri düşünerek atıyoruz Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Boğazına bıçak dayayıp rehin almıştı! İşin ciddiyetini anlayınca Boğazına bıçak dayayıp rehin almıştı! İşin ciddiyetini anlayınca "kurgu" bahanesine sığındı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı Genç kıza Genç kıza "platonik aşk dehşeti" yaşatan zanlıya, "bıçak öldürmeye elverişli değil" savunması Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor
AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar         
14:25
Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek         
14:08
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "AYM kapatılsın" çağrısına Meral Akşener'den sert tepki: Çok yorgun, evinde dinlensin         
13:51
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
Platonik aşık olduğu genç kızı yaralayan saldırganın avukatından pes dedirten savunma: Bıçak öldürmeye elverişli değil Platonik aşık olduğu genç kızı yaralayan saldırganın avukatından pes dedirten savunma: Bıçak öldürmeye elverişli değil         
13:18
Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu         
12:36
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce "savaş" dediler sonra ifadeyi "iç savaşa" çevirdiler         
11:15
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi         
10:38
İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif         
10:37
Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak         
10:29
Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor         
10:02
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası         
09:22
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek         
08:58
Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi         
20:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 14:41:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Obezitede iğne tedavisiyle 20 kilo verilebiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei