Son Dakika Haberleri: 'Obezitenin artmasıyla çocuklarda Tip-2 diyabeti yoğunlaştı'
Son Dakika Sağlık 'Obezitenin artmasıyla çocuklarda Tip-2 diyabeti yoğunlaştı' - Son Dakika

'Obezitenin artmasıyla çocuklarda Tip-2 diyabeti yoğunlaştı'

7 saat önce

GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Bölümü Öğretim Üyesi ve Çocuk Endokrin Uzmanı Prof. Dr. Peyami Cinaz, "Diyabet çocuklarda daha çok Tip-1 diyabet şeklinde kendini gösteriyor, erişkinlerde ise Tip-2 diyabet olarak görülmekle beraber artık çocuk yaş grubunda hem Tip-1 hem Tip-2'yi...

'Obezitenin artmasıyla çocuklarda Tip-2 diyabeti yoğunlaştı', System.String[]

GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Bölümü Öğretim Üyesi ve Çocuk Endokrin Uzmanı Prof. Dr. Peyami Cinaz, "Diyabet çocuklarda daha çok Tip-1 diyabet şeklinde kendini gösteriyor, erişkinlerde ise Tip-2 diyabet olarak görülmekle beraber artık çocuk yaş grubunda hem Tip-1 hem Tip-2'yi birlikte görmeye başladık. Özellikle obezitenin artmasıyla birlikte obez çocuklarda Tip-2 diyabetinin oldukça yoğunlaştığını görüyoruz" dedi.

Prof. Dr. Peyami Cinaz, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle yaptığı açıklamasında, diyabet hastası olan çocukların hastaneye geliş nedenine bakıldığında 3 önemli bulgunun olduğunu bildirdi. Bunların 'çok su içme', 'çok idrara çıkma' ve 'çok yemek yeme' olduğunu kaydeden Prof. Dr. Cinaz, "Bu tür hastalar enerji açıklarını kapatmak için çok yemek yemelerine rağmen insülin yokluğu nedeniyle bu aldıkları glikozu kullanamadıkları için kilo kaybediyorlar. Kilo kaybetmelerine rağmen iştahları da fazla oluyor. En temel de bu 3 önemli bulgu bizim için uyarıcı oluyor. Bunun dışında halsizlik, yorgunluk bazen de baş ağrısı, özellikle kız çocuklarında cilt enfeksiyonları eşlik eden diğer bulgular olabiliyor. Aslında bunların tanısı çok basit; kan şekeri değeri ölçerek rahatlıkla tanı koyabiliyoruz. Genelde açlık kan şekeri 100'ün üzerinde olan çocukları mutlaka diyabet yönünden değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

'TÜRKİYE'DE 11 MİLYON DİYABET HASTASI VAR'

Prof. Dr. Cinaz, Türkiye'de yaklaşık 11 milyon diyabet hastasının bulunduğunu, bunların çoğunun Tip-2 hastasından oluştuğunu kaydetti. 0-18 yaş grubu arasında 20 bin civarında Tip-1 diyabet hastasının bulunduğunu belirten Cinaz, şöyle konuştu:

"Diyabet çocuklarda daha çok Tip-1 diyabet şeklinde kendini gösteriyor, erişkinlerde ise Tip-2 diyabet olarak görülmekle beraber artık çocuk yaş grubunda hem Tip-1 hem Tip-2'yi birlikte görmeye başladık. Özellikle obezitenin artmasıyla birlikte obez çocuklarda Tip-2 diyabetinin oldukça yoğunlaştığını görüyoruz. Ayrıca diyabetli ailelerin diyabet tanısı konan çocuğu nedeniyle kendilerinin de bu durumdan etkilendiğini ve birçok zorluklarla karşılaştığını görmekteyiz. Burada amaç ailelerin bu karşılaştığı sorunları bulmak ve çözmek,  Türkiye'de bu konuda hem bakanlık düzeyinde hem de endokrin derneği ve bölümlerinin yaptığı birçok çalışma var. Çünkü diyabet aileyle birlikte tedavisi yapılması gereken kronik bir sorun."

Prof. Dr. Cinaz, diyabet hastalarının mutlaka düzenli beslenmeleri gerektiğini kaydetti.


Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:21 Kaynak: DHA
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