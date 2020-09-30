Obeziteye erken yaşta savaş açtılar - Son Dakika

Obeziteye erken yaşta savaş açtılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, obeziteye karşı fiziksel aktivite alışkanlığını erken yaşta kazandırmak için çocuklara yönelik egzersiz yaptırıyor.

Obeziteye erken yaşta savaş açtılar, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çağın hastalığı obezite ile mücadele ve sağlıklı beslenme konusunda en önemli faktör olan fiziksel aktivite alışkanlığını erken yaşta kazandırmak için çocuklara yönelik egzersiz yaptırıyor.

"MESAFE SPORA ENGEL DEĞİL"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 'Mesafe Spora Engel Değil' sloganı ile açık havada egzersizler düzenliyor. Her gün 23 farklı noktada yapılan egzersizlerde obezite ile mücadele ve sağlıklı beslenme konusunda en önemli faktör olan fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amaçlanıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCELİ AKTİVİTE

Fiziksel aktivite alışkanlığını erken yaşta kazandırmak için etkinliklerde çocuklara yönelik egzersiz yaptırılıyor. İzmit Yıldız Konutları sitesinde sadece çocuklara yönelik geçekleştirilen etkinlikte ateş ölçümü yapıldıktan sonra çocuklar kayıt altına alındı. Çocuklar eğlenceli atletizm parkurları ile doyasıya eğlenirken, geleneksel çocuk oyunları ile motor becerileri ve el-göz koordinasyonu geliştirmesine katkı sağlandı.

SPOR ALIŞKANLIĞI

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programındaki amaç, pandemi süreci ve beraberinde okulların başlaması ile birlikte çocukları çevrimiçi ortamdan bir nebze olsun uzaklaştırmak. Ayrıca hareketsiz kalan bedenlere spor yapma alışkanlığını kazandırmak.

BİLGİ İÇİN

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için 318 21 50 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Obeziteye erken yaşta savaş açtılar

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, Obezite, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:44 - Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Obeziteye erken yaşta savaş açtılar - Son Dakika

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