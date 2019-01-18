Obeziteyi resimlerine yansıttılar

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Güvenilir Gıda Tüketelim Obeziteyi Önleyelim' projesi tamamlandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Güvenilir Gıda Tüketelim Obeziteyi Önleyelim' projesi tamamlandı. Eğitimlerin ardından düzenlenen obezite ve güvenli gıda temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini teslim aldı.

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