Son Dakika Haberleri: Obeziteyi resimlerine yansıttılar

Obeziteyi resimlerine yansıttılar

12 dakika önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Güvenilir Gıda Tüketelim Obeziteyi Önleyelim' projesi tamamlandı.

Obeziteyi resimlerine yansıttılar, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Güvenilir Gıda Tüketelim Obeziteyi Önleyelim' projesi tamamlandı. Eğitimlerin ardından düzenlenen obezite ve güvenli gıda temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini teslim aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:25 

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi
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