Obeziteyi resimlerine yansıttılar
12 dakika önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Güvenilir Gıda Tüketelim Obeziteyi Önleyelim' projesi tamamlandı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Güvenilir Gıda Tüketelim Obeziteyi Önleyelim' projesi tamamlandı. Eğitimlerin ardından düzenlenen obezite ve güvenli gıda temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini teslim aldı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:25
Suriyeliler, Bursa'da 400'ü Aşkın Fabrika Kurdu
Bunalıma Giren Genç Hemşire, Kendini 5. Kattan Aşağı Bıraktı
Bursaspor Evinde Fenerbahçe'yi 10 Maçtır Yenemiyor
E-Ticaret Devi Amazon'un Dağıtım Merkezindeki Çöp Kutusunda Ölü Bebek Bulundu