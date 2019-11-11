Son Dakika Haberleri: "Obeziteyle mücadelede profesyonel destek şart"
Son Dakika Güncel 'Obeziteyle mücadelede profesyonel destek şart'

"Obeziteyle mücadelede profesyonel destek şart"

6 saat önce

Obezite Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Emin Ersoy alınacak önlemlerle obeziteden korunmanın mümkün olduğunu ancak bazı kişilerin profesyonel desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Obezite Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Emin Ersoy alınacak önlemlerle obeziteden korunmanın mümkün olduğunu ancak bazı kişilerin profesyonel desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

SGK ve RTÜK'ün TBMM'ye sunduğu rapora göre, Türkiye'de obezite sorunu gittikçe büyüyor ve halk sağlığını ilgilendiren ciddi bir boyuta ulaşıyor. Toplumun büyük kısmını etkisi altına alan bu hastalıktan korunmanın yolu ise obez olmamayı öğrenmekten geçiyor. Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği Başkanı ve Obezite Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Emin Ersoy alınacak önlemlerle obeziteden korunmanın mümkün olduğunu ancak bazı kişilerin profesyonel desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

"Sağlıklı ve yeterli beslenmek, hareket etmek obeziteden korunmada en etkili yöntemler" diyen Ersoy, "Sağlıklı beslenmenin temel kurallarını gün içinde öğün atlamamak, fast food türü yiyeceklerden, kızartmalardan, tatlı, asitli ve şekerli içeceklerden uzak durmak oluşturuyor. Yakın mesafelere yürümek, özel ve toplu taşıma araçlarını daha az kullanmak, kişiye daha fazla hareket yeteneği sağlıyor. Düzenli uyku, alkol ve sigaradan kaçınmak da akılda tutulmalı" şeklinde konuştu.

"KİLO ALMANIN ALTINDAKİ NEDEN ARAŞTIRILMALI"

Prof. Ersoy, bu tavsiyelere rağmen başarılı olamayan ve hızla kilo alanlara da tavsiyelerde bulundu. Ersoy, "Bireyin yemek alışkanlıkları ve metabolik yönden değerlendirilmesi amacıyla hem diyetisyen hem de endokrinolog ile görüşmesi, psikoloğa danışması, kendisi için uygun hareket ve sporun belirlenmesi amacıyla fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanından destek alması gerekiyor" dedi.

"CERRAHİYE UYGUN 2.5 MİLYON HASTA VAR"

Türkiye'de vakaların artmasıyla obezite ameliyatlarının sayısının da arttığını sözlerine ekleyen Ersoy, "Tahminlere göre ülkemizde cerrahi şartları karşılayan 2.5 milyon insan var. Ameliyat son çare olarak tercih ediliyor. Kalıcı ve etkili kilo vermek isteyenler obezite ve metabolik cerrahi uzmanlarına başvurabilir" diye belirtti.

Cerrahi merkezlerin seçilirken, konusunda uzman bir ekibin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken Ersoy, "Uygulanacak işlem hastaya iyi anlatılmalı ve kişiye özel teknik seçilmeli. Günümüzde en sık tüp mide ameliyatları yapılmaktadır. Diyabet hastası olan ve kan şekeri değerleri tedaviye rağmen kontrol altına alınamayan hastalarda ise by-pass yöntemleri denenebilir. Ameliyatlar, Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 35 ve üzeri olan, yandaş hastalığı bulunan veya VKİ 40 ve üzerindeki hastalara yapılmaktadır" ifadelerinde bulundu.

(İHA)

Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:40 Kaynak: İHA
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