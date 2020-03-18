Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi - Son Dakika
Son Dakika Spor Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi - Son Dakika Spor

Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi

20 dakika önce

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden John Obi Mikel, Instagram hesabından veda mesajı yayınladı. Mikel yaptığı paylaşımda, "Verdiğim en zor kararlardan biriydi" ifadelerini kullandı.

Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi, System.String[]

Trabzonspor'un karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Nijeryalı oyuncu Obi Mikel, bordo-mavililere şampiyonluk yolunda başarılar dileyerek, geçirdiği zor günlerde kendisine destek oldukları için kulübe ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

"HEPİMİZİN AİLESİNİ KORUMASI GEREKİYOR"

Trabzonspor'un karşılıklı görüşerek sözleşmesini feshettiği Obi Mikel, kendisine ait sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlayarak teşekkür etti. Obi Mikel, "Tüm hayranlarıma destekleri için teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma teknik ekibime ve sağlık ekibime teşekkür etmek istiyorum. Şimdiye kadar elde ettiğimiz her şey için, ligi kazanmada iyi şanslar diliyorum. Vermek zorunda olduğum en zor kararlardan biriydi, ama şu anda hepimizin ailelerimize bakması, onlarla zaman geçirmesi ve onları koruması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:44 Kaynak: İHA

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