Obi Mikel'in yeni takımı... Görüşmeler başladı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile yollarını karşılıklı olarak ayıran Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel'in yeni takımı belli oluyor. Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Botafogo kulübü, eski Trabzonsporlu oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.



Haberde, Brezilya ekibinin resmi teklifi 32 yaşındaki oyuncuya cuma günü yaptığı ve gelecek yanıtı beklediği belirtildi.



"EŞİYLE KONUŞTUKTAN SONRA BİZE GERİ DÖNDÜ"



Bir Botofago yetkilisi transfer süreci hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Eşiyle konuştuktan sonra bize geri döndü. Neler olacağını ileri zamanlarda göreceğiz"



Bilindiği üzere Nijeryalı oyuncu koronavirüs salgını nedeniyle ailesinin yanına gitmek istemiş, ancak ilk etapta gidememişti. Daha sonra Trabzonspor kulübü ile anlaşan Obi Mikel, Karadeniz ekibinden ayrılmıştı. 32 yaşındaki oyuncu Trabzonspor ile 32 maçta sahaya çıkmıştı. (Sabah)



