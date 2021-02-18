Obilet.com, 3 yıl içinde dünyada ayak izini artırmayı hedefliyor - Son Dakika

Obilet.com Kurucu Ortağı Yiğit Gürocak, "2019 yılında 10 milyon bilet rakamına ulaşan, 2020'de de pandeminin en çok etkilediği sektörde faaliyet göstermesine rağmen kendi pazar payını artırarak krizi fazla küçülmeden atlatan şirketimiz, önümüzdeki 3 yıllık dönemde Türkiye'nin yanı sıra dünyada da ayak izini artıran bir şirket olmayı planlıyor." dedi.

Gürocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "en seçkin" otobüs firmalarını bir çatı altında toplamak ve yolculara farklı firma, tarih, saat, süre, otobüs tipi ve fiyat seçeneklerini topluca kıyaslayarak seçim yapma imkanı sağlamak amacıyla Ali Yılmaz'la birlikte 2012 yılında kurdukları obilet.com'un, 2017'de uçak bileti satışını da bünyesine katarak şehirler arası yolculuk biletleme platformuna dönüştüğünü anlattı.

obilet.com'un halen Türkiye'nin önde gelen otobüs ve uçak bilet satışı platformu olarak hizmet vermeye ve hızla büyümeye devam ettiğini aktaran Gürocak, "Obilet.com, Türkiye şehirler arası otobüs pazarının büyüklüğünü de arkasına alarak Avrupa'da da en önde gelen online seyahat platformlarından biri konumunda. Güncel olarak obilet.com'da 200'den fazla otobüs firması ve 1.000'den fazla hava yolu şirketi listeleniyor. Obilet.com, kendi platformu dahilinde ödeme alma ve satış sonrası 7/24 destek hizmetleri dahil, kullanıcılarına uçtan uca tam hizmet sağlıyor." ifadelerini kullandı.

2019 yılında yıllık 10 milyon bilet rakamına ulaşan, 2020'de de pandeminin en çok etkilediği sektörde faaliyet göstermesine rağmen kendi pazar payını artırarak krizi fazla küçülmeden atlatan şirketin, önümüzdeki 3 yıllık dönemde Türkiye'nin yanı sıra dünyada da ayak izini artıran bir şirket olmayı planladığını belirten Gürocak, iki genç girişimcinin hayali olarak kurulan online platformun, bugün 200 kişilik bir ekibe sahip olduğunu söyledi.

obilet.com'un, son yıllarda seyahat sektöründe faaliyet gösteren teknoloji şirketleri arasında en çok yatırım alan yerli girişim olma özelliği taşıdığını kaydeden Gürocak, "Yatırımcılarımız arasında Earlybird Venture Capital ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da (EBRD) yer alıyor." dedi.

"7 bölgeden ve 81 ilden en çok ziyaretçi alan online bilet platformu haline geldik"

Yiğit Gürocak, bilet adedi açısından satışlarının yüzde 90'ını, gelir açısından ise yüzde 85'ini otobüs bileti satışlarından elde ettiklerini belirterek, uçak tarafında ise satışların çok büyük bir payının yurt içi uçak bileti satışlarından geldiğini anlattı.

Çok dilli site ve yurt dışı açılım projeleri dahilinde yurt dışı uçak bileti satışlarını da artırmayı planladıklarını kaydeden Gürocak, şöyle konuştu:

"Şu an için Kovid-19 kapsamında seyahat kısıtlamaları ve talep düşüklüğü nedeniyle sektör de, obilet.com da gerçek potansiyelinden uzakta. Ancak geçtiğimiz temmuz ayında pandemiye rağmen ayda 15 milyonun üzerinde ziyaretçi aldık ve dünya genelindeki yolculuk-seyahat siteleri arasında ilk 20'ye, online bilet platformları arasında ise ilk 5'e girdik. Pandemi sonrasında, Avrupa'nın açık ara en büyüğü olan Türkiye şehirler arası otobüs sektörünün de getirdiği güçle kendi alanımızda dünyada ilk 3'e ilerlemeyi umuyoruz. Sayfa görüntülenme sayılarımız ise bunun çok daha üzerinde. Ziyaretçilerimizin önemli bir kısmını gençler ve üniversite öğrencileri oluşturuyor. Daha önceki yıllarda Ege, Karadeniz, Marmara bölgelerinden daha çok ziyaretçi alırken, son yıllardaki atağımızla birlikte artık 7 bölgeden ve 81 ilden en çok ziyaretçi alan online bilet platformu haline gelmiş durumdayız."

Tıklanmanın satışa dönüş oranında sefer sayısı etkili oluyor

Obilet.com Kurucu Ortağı Gürocak, tıklanmanın satış oranına dönüşüne bakıldığında, daha düşük fiyatlı biletlerde yüksek, daha yüksek fiyatlı biletlerde ise daha düşük bir çevrim oranı olduğunu belirterek, satışa dönüş oranını belirleyen en önemli faktörün, ilgili güzergahta (kalkış-varış) yapılan sorguda alınan sefer sayısı olduğunu söyledi.

Gürocak, "Söz gelimi, Bursa- Antalya arasında seçilen tarihte çok az sayıda sefer listeliyorsanız bu sorgunun satışa dönme ihtimali düşük kalıyor. Firma portföyünüzü genişletip ne kadar çok seçenek sunarsanız bu oran artıyor ve yüzde 15-20'lere kadar çıkabiliyor." dedi.

obilet.com olarak firmaların kendi sitelerindeki fiyatların üzerine herhangi bir komisyon farkı veya hizmet bedeli eklemediklerini aktaran Gürocak, son dönemde geliştirdikleri dinamik fiyatlama ve obilet.com'a özel firma anlaşmalı indirim kampanyaları sayesinde belli firmaların bazı seferlerinde Türkiye'de en ucuz bilet fiyatlarını sağladıklarını kaydetti.

"Otobüs tarafında Bursa, Eskişehir ve Konya şehirlerimize yoğun talep yaşandı"

Yiğit Gürocak, 2020'de İstanbul-Ankara- İzmir üçgeninde uçak ve otobüs bileti yoğunluğu yaşadıklarını ifade ederek, "Payını en çok artıran rotalara bakarsak 2020'de otobüste talebin en çok arttığı 5 şehir arasında Şırnak, Mardin, Kars, Kilis ve Ağrı yer aldı." dedi.

Geçen ayın beklentilerinden daha iyi geçtiğini dile getiren Gürocak, "Yılın ilk ayında gezi, turizm, eğitim gibi sektörün asıl itici gücünü oluşturan faktörlerin minimum düzeyde seyretmesine rağmen satışlarımızın halen umut verici düzeyde olmasını online'ın payının artmasına ve sömestir tatilinin etkilerine bağlayabiliriz. Uçak tarafında kayak merkezlerinin olduğu bölgelerden özellikle Erzurum'a satışlarımızın çok arttığını görüyoruz. Otobüs tarafında ise Bursa, Eskişehir ve Konya şehirlerimize yoğun talep yaşandı." şeklinde konuştu.

"Yurt dışı pazarlara açılma projemizi 2021'de geliştirmeye başlamayı planlıyoruz"

Obilet.com Kurucu Ortağı Gürocak, bu yıl yaz aylarıyla birlikte aşı çalışmalarının da giderek daha fazla yaygınlaşmasıyla birlikte tekrar yükselişe geçileceğini, sonbahar dönemi ile birlikte 2019 satış rakamlarına yaklaşılacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Gürocak, 2021'de firma portföylerini daha da genişletmeyi, otobüs firmalarına sağladıkları biletleme altyapı yazılımıyla yeni modüller eklemeyi ve uçak tarafındaki ayak izini genişletmeyi planladıklarını bildirdi. Buna ek olarak, acente yazılımlarını geliştirerek obilet.com portföyünü offline kanalları kullanan yolcularla da buluşturmayı hedeflediklerini aktaran Gürocak, şunları kaydetti:

"Gelecek için gereken kaynak planlamasını pandemi sürecindeki göreceli durgunluğu fırsat bilerek önceden yapmıştık. 2021'de çıktıları almaya başlayacağımızı öngörüyoruz. Daha önce de değindiğimiz yurt dışı pazarlara açılma projemizi de 2021'de geliştirmeye başlamayı planlıyoruz.

Kısıtlamalar ve seyahat yasaklarına rağmen geçen senenin bilet satış oranlarından çok uzaklaşmamış olmamız gelecek için umut vadediyor. Bununla birlikte sektörün bu dönemde yolcuların artan kalite, konfor, güvenlik ve hijyen arayışını karşılayacak ancak aynı zamanda artan finansal baskıları göğüsleyecek şekilde hizmet kalitesini düşürmeden maliyetlerini optimize etmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkıyor. Burada, yatırım kararlarının aceleye getirilmemesini, tasarruf çalışmalarında ise yüzü yolcuya dönük hizmetlerden çok, girdi maliyetlerine ve sabit giderlere odaklanılmasını öneriyoruz."